Bozüyük ilçesinin yeni devlet hastanesi tüm birimleriyle hizmete girdi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen 250 yatak kapasiteli Bozüyük Devlet Hastanesinin tüm birimleriyle hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje, ihale, yapım süreçleri tamamlanan hastanenin 1 Kasım itibarıyla hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, modern tıbbın tüm imkanlarına sahip, tam donanımlı yeni hastane sayesinde ilçede ve kent genelinde nitelikli yatak sayısı artmış olduğu kaydedilerek, "İlçedeki sağlık hizmetleri açısından bakıldığında eski devlet hastanesine göre birçok birimde kapasite artışı sağlanırken, yeni birimler hizmete girdi. Uluslararası standartlarda 10 ameliyathane hizmet verecek. 54'ü tek kişilik, 48'i çift kişilik olmak üzere toplam 112 hasta odası yer alıyor. Son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları ile sağlık hizmeti sunulacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni hastane binasının birçok birimde mevcut devlet hastanesine göre kapasite artışına gideceği aktarılan açıklamada, "Mevcut devlet hastanesi 150 yatakla hizmet verirken, yeni hastanenin yatak sayısı kapasite artışıyla 250'ye çıkabilecek şekilde planlandı. Eski devlet hastanesinde 37 poliklinikte hasta kabulü yapılırken, yeni hastane 69 poliklinikte hasta kabulü yapıyor. Fizik tedavi alanı genişledi. Eski devlet hastanesinde 60 metrekare alana sahip fizik tedavi alanı yeni hastanede 500 metrekare oldu. Ameliyathane sayısı 5'ten 10'a çıktı." denildi.

Yoğun bakım yatak sayısı arttı

Yeni hastane ile birlikte yoğun bakım ünitesi daha yüksek kapasiteyle hizmet vermeye başladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Erişkin yoğun bakım 1. basamakta yüzde 100 kapasite artışıyla yatak sayısı 8'e yükseldi. Erişkin yoğun bakım 2. basamakta 12 yatak yer alıyor. Erişkin yoğun bakım 3. basamak hizmeti yeni birimler arasında yer aldı. Erişkin yoğun bakım 3. basamakta 11 yatakla hizmet veriliyor. Yeni doğan yoğun bakım 1. basamakta yatak sayısı 4'ten 6'ya çıktı. Aynı şekilde mevcut hastanede bulunmayan birimlerden inme ünitesi yeni devlet hastanesiyle hizmete girdi. İnme ünitesi 7 yatakla hizmet verecek."

Acil Servis güçlendi

Hastanenin ilçenin tüm sağlık sorunlarına çözüm olacağı, olası sevkleri en aza indireceği ve acil servisinin yüksek kapasitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, "Poliklinik, yetişkin müşahede yatağı sayısı arttı. Yeni hizmet olarak acilde çocuk müşahede yatağı da yer alıyor. Yeni hastanede acil serviste pediatrik muayene odası, obstetrik/jinekoloji odası, laboratuvar yeni hizmet birimleri olarak dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.

Gebe Okulu hizmet verecek

Eski hastanede 3 olan doğum odasının yeni hastane ile birlikte 7'ye yükseltildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Mahremiyete dayalı tek kişilik 'Doğum Üniteleri' kuruldu. Yanında bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedecek. Gebeliğin ilk gününden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsayan, anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler verileceği Gebe Okulu hizmet verecek."

Uyku laboratuvarı kuruldu

Açıklamada, hastanenin yeni birimlerden birinin uyku laboratuvarı olduğuna değinilerek, "Bu laboratuvar, hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yer olarak tanımlanabilir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kameraya kaydedilir. Uyku Laboratuvarı'nda 4 yatak yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Diyabetlilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini aktarılan açıklamada, "Diyabet Okulu'nda diyabetlilere sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar, gündelik sorunların çözümünde destek ve diyabet ile birlikte daha kolay yaşam sağlamaya yönelik eğitim verilecek." denildi.

Depreme karşı izolatör

Hastane binasının Bozüyük ilçesinin modern, depreme karşı en dayanıklı binalarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastane binasında depremin etkilerini en aza indiren 327 sismik izolatör kullanıldı. Hastane binasının zeminine yerleştirilen izolatörler sayesinde olası bir deprem durumunda hastane tüm operasyonel faaliyetlerin devam edebilecek. Acil vakalarda ise ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışına imkan sağlayacak heliport hizmet verecek."