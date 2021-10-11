Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yaş ortalaması düştü - Son Dakika

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yaş ortalaması düştü

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer:

"Rinoplasti ameliyatı ile hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor"

ESKİŞEHİR - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, halk arasında burun estetiği ameliyatı olarak bilinen rinoplastiye olan talebin son zamanlarda çok arttığını belirterek "Rinoplasti taleplerinde yaş ortalaması düştü, ancak bu ameliyatı yapabilmemiz için kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaş yaş alt sınırımız var" dedi.

Burnunun şeklinden memnun olmayan veya nefes alma problemi çeken hastalarda uygulanan bir burun estetik ameliyatı olan rinoplasti ile hem burnun dış yapısı hem de içindeki problemler düzeltiliyor. Son zamanlarda bu ameliyata olan talebin oldukça arttığını dile getiren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, uygulamada yaş sınırı olduğunu belirtti. Kemik ve kıkırdak yapının büyümeye devam etmesinden dolayı kadınlarda 17 ve erkeklerde 18 yaşından önce bu ameliyatın yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Dinçer, ameliyat sonrası süreçler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

Hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor

Rinoplasti ameliyatının, burnun yapısının yeniden şekillendirildiği bir ameliyat olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, bu operasyon ile aynı zamanda nefes alma probleminin de düzeltildiğini kaydetti. Dr. Dinçer, "Burun ameliyatı nedeniyle başvuran hastalar genellikle aşırı büyük burun, kemerli burun, burun ucu düşüklüğü, burun ucunun çok geniş olması, burnun asimetrik olması gibi durumlardan yakınıyor. Bununla beraber burundan nefes alma güçlüğü yaşayanlarla da yüksek oranda karşılaşmaktayız. Bu ameliyat ile hem burnun dış kısmını düzeltebiliyoruz hem de içerideki anatomik problemleri çözerek hastanın daha rahat nefes almasını sağlayabiliyoruz" dedi.

Rinoplasti talebi arttı, yaş ortalaması düştü

Son zamanlarda rinoplasti talebinin çok arttığını, yaş ortalamasının da düştüğünü vurgulayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, bu ameliyatın belli bir yaşın altındakilere yapılmadığını vurguladı. Dr. Dinçer, yaş sınırlamaları ve nedenleri hakkında şunları söyledi:

"Kadınlarda 17, erkeklerde de 18 yaşından sonra rinoplastiyi uygulamaktayız. Çünkü vücudumuzdaki büyüme hormonlarının etkisiyle, yüz kemiklerimiz, yanak bölgesi, alın bölgesi, çenenin gelişimi devam ediyor. Erken dönemde burun, kemik ve kıkırdak bölgesine yapacağımız bir müdahale sonrasında bu bölgenin gelişimi duruyor. Bu belki kadınlarda çok büyük bir problem oluşturmaz, ancak erkeklerde yüz kemiklerinin gelişmesiyle büyük bir yüz üzerinde küçük bir burun bizim istemediğimiz bir görüntü. Bu nedenle özellikle erkeklerde yaş sınırına çok dikkat etmekteyiz."

Ameliyat sonrası süreçleri anlattı

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, operasyon sonrasında burnun üzerinde ince bantlar, 'plastikten termal alçı' denilen bir alçı ve burnun içerisinde de plastik tamponlar olduğunu, bunları yaklaşık bir hafta tuttuklarını belirtti. Ameliyattan sonra yüzde morluklar, şişlik ve hafif ödem görülebildiğini anlatan Dr. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu morluğu ve şişliği en aza indirmek için 48 saat soğuk uygulama önermekteyiz. Ödemin azalması için de hastanın başını, göğsünden daha yüksekte olacak şekilde 45 derece açıyla tutmasını istiyoruz. Bunun için birkaç yastığı üst üste koyabilirler. Ameliyattan sonra 48 saat kadar burundan pembe renkli, kanlı akıntılar gelmesi doğal bir durumdur bunu engellemek için çok sıkmayacak şekilde burnun ucuna gazlı bezden yapılmış bir ped konulabilir. Bunun haricinde bizim verdiğimiz antibiyotik ve ağrı kesicilerin düzenli şekilde uygulanması gerekiyor. Bu dönemde rinoplastide burnun kemikleri yeniden şekillendirildiği için hastamızın yan yatmasını istemiyoruz, yüzükoyun yatmasını kesinlikle önermiyoruz. Ayrıca burnun darbelere karşı korunması da önemli. Ağır spor, aerobik gibi sporsal faaliyetlerinden yaklaşık bir, bir buçuk ay uzak durulması gerekiyor. Bunun dışında kişi normal hayatına hızlı bir şekilde, bir hafta 10 gün içerisinde dönebilir.