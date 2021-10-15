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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler - Son Dakika

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler

15.10.2021 14:40

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler

ANKARA - Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirme de, "Doğru yıkamayı konuşmamız gerekirse bunun için çocuklarımıza mutlaka köpüğü elimize damlattıktan sonraki sürecin 20 saniye sürdüğünü hatırlatmakta faydamız var" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Parlakay, el hijyeninin çok önemli olduğunu, özellikle Covid-19 döneminde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Parlakay, el hijyeni konusunda İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonuyla birlikte hayatımızda hijyen önlemleri daha bir ağırlıklı olarak girdi. Bu yüzden bizim bugün özelinde tekrar çocuklarımıza ve kendimize ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamamız gerektiğini hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Okuldan veya işten eve döndüğümüzde, yemekten önce ve sonra, lavaboya girerken ve sonrasında, sokak hayvanlarını sevdiysek bunun hemen akabinde, mutlaka ellerimizi yıkamaya, özellikle de öksürük ve hapşırıktan sonra dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Doğru yıkamayı konuşmamız gerekirse bunun için çocuklarımıza mutlaka köpüğü elimize damlattıktan sonraki sürecin 20 saniye sürdüğünü hatırlatmakta faydamız var"

Özellikle yüz yüze eğitim süreci ile birlikte çocuklarda el hijyeninin çok daha ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Parlakay, "Doğru yıkamayı konuşmamız gerekirse bunun için çocuklarımıza mutlaka köpüğü elimize damlattıktan sonraki sürecin 20 saniye sürdüğünü hatırlatmakta faydamız var. Bu süreyi eğer çocuklarımızın yanında değilsek iki sefer 'iyi ki doğdun' şarkısını söyleyince kabaca 20 saniyeyi ortalayabiliyoruz. Bu şekilde elimizi en az 20 saniye köpürtmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla da bu konuların detaylarını konuşmamız çok faydalı olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Eğer akan suyu bulabiliyorsak ve sabunumuz da varsa önceliğimiz her zaman el yıkama yönünde olmalı"

Covid-19 süreci ile birlikte hayatımıza daha çok dahil olan el dezenfektanlarına da değinen Parlakay, "Eğer akan suyu bulabiliyorsak ve sabunumuz da varsa önceliğimiz her zaman el yıkama yönünde olmalı. Eğer su bulamıyorsak, kısıtlı koşuldaysak o zaman el dezenfektanları da yeterli ve etkili. Ama önceliği her zaman el yıkamaya vermemizde fayda var" diye konuştu.

"Özellikle toplu kullanımın olduğu yerlerde sıvı sabun kullanımı hayatımızı daha da kolaylaştıran bir faktör"

El temizliğinde kullanılacak malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürünler olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Parlakay, "Özellikle toplu kullanımın olduğu yerlerde sıvı sabun kullanımı hayatımızı daha da kolaylaştıran bir faktör. Ama Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen, onaylanan ve denetimden geçmiş her türlü preparatın mutlaka yeri var. Dolayısıyla su ile sıvı sabun eğer yoksa katı sabun ile el temizliğini 20 saniye boyunca sağlamamız yeterli olacaktır" açıklamasında bulundu.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler

Ankara Şehir Hastanesi, İhlas Haber Ajansı, Koronavirüs, 15 Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Parlakay'dan, doğru el yıkama konusunda tavsiyeler - Son Dakika
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