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Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi Açıklaması

11.10.2021 15:28
Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi Açıklaması

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına ilişkin, "Aşıyla birlikte ister istemez vatandaşlarımızda bir rehavet ortamı oluştu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına ilişkin, "Aşıyla birlikte ister istemez vatandaşlarımızda bir rehavet ortamı oluştu." dedi.

Öztürk, Denizli'nin, 25 Eylül-1 Ekim haftasında vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında bulunduğunu belirtti.

Kentteki aşılama çalışmalarının iyi gittiğini belirten, Öztürk, şöyle konuştu:

"Denizli olarak aşılama konusunda başarılı iller arasında yer alıyoruz. 1. doz aşılamada 735 bin 252, 2. doz aşılama da ise 643 bin 807 kişi aşısını yaptırdı. Aşıyla birlikte ister istemez vatandaşlarımızda bir rehavet ortamı oluştu. Sonbaharın da gelmesiyle açık alanlardan kapalı alanlara geçişin artması, maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi bu tablonun oluşmasına neden oldu. Tekrar vaka sayılarını düşürmek için kurallara harfiyen uymalıyız." dedi.

Denizli'de aşı yaptırma oranı en düşük grubu 20 yaş altı gençler oluşturduğuna dikkati çeken Öztürk, çalışmaları burada yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Aşının, koronavirüs ile mücadelede büyük bir kalkan olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu kalkana daha güçlü tutunmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için lütfen kurallara eskisinden daha sıkı sarılarak uyalım ve hala aşısını yaptırmayanlar varsa en yakın zamanda aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Berna Öztürk, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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