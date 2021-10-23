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Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu - Son Dakika

Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu

23.10.2021 10:54

Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu 13 aylık Yusuf Can Yılmaz, Kars'ta kalp, hidrosefali, kasık fıtığı ve solunum yetmezliği hastalıkları ile dünyaya geldi Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan minik Yusuf sırasıyla Erzurum, Trabzon ve İstanbul'a sevk...

Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu

13 aylık Yusuf Can Yılmaz, Kars'ta kalp, hidrosefali, kasık fıtığı ve solunum yetmezliği hastalıkları ile dünyaya geldi

Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan minik Yusuf sırasıyla Erzurum, Trabzon ve İstanbul'a sevk edildi

Sevk edildiği hastanelerde yeterli müdahalelerin yapılmadığı Yusuf, ailenin talebi üzerine ambulans helikopterle Elazığ'a getirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan minik Yusuf, burada yaşama tutunmayı başardı

ELAZIĞ - Doğuştan kalp, hidrosefali, iki tarafı ağır şekilde kasık fıtığı hastalıkları olan ve buna bağlı ağır şekilde solunum yetmezliği ile ciddi derecede kanda iltihabi bir rahatsızlıkları için gittiği Türkiye'nin 3 farklı bölgesindeki hastanelerde şifa bulamayan 13 aylık Yusuf Can Yılmaz, ambulans helikopterle sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Kars'ta 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan 13 aylık Yusuf Can Yılmaz, kalp, hidrosefali, iki tarafı ağır şekilde kasık fıtığı hastalıkları ile dünyaya geldi. Minik Yusuf'un ailesi, bu süre zarfında memleketleri başta olmak üzere sırasıyla Erzurum, Trabzon ve İstanbul'daki hastanelerde şifa aradı. Burada gerçekleştirilen tedaviye sonuç vermeyen ve ilaç tedavisi gören minik Yusuf, en son 5 gün önce aniden rahatsızlandı. Ambulans helikopterle Kars'tan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen ve entübe olan Yusuf, erken müdahale ile hayata döndürüldü. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Yusuf'un ayrıca, ağır şekilde solunum yetmezliği ve ciddi derecede kanda iltihabi rahatsızlıklarının olduğu saptandı. Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şahin Sincar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu minik Yusuf, damar içine uygulanan katater tedavisi sonucu sağlığına kavuştu. Solunum cihazına bağlı olarak ağır şartlarda yaşayan ve 12 farklı ilaç ile tedavi gören Yusuf, şimdilerde ise ilaç sayısı yarıya inerek kendi nefesini alıp vermeye başladı.

"Kendi solunumu yetmeyecek kadar kötüydü"

Minik Yusuf'un kendilerine geldiğinde hayati tehlikesi olduğunu ifade eden Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şahin Sincar, "Vakamız, Kars'tan geldi ve 13 aylık. Vakamız daha önceden, doğuştan bir kalp hastalığı, hidrosefali (beyinde genişleme) ve iki tarafı ağır şekilde kasık fıtığı tanıları almış. Bize geliş nedeni itibariyle çok ağır şekilde solunum yetmezliği ve kanda yine aşırı şekilde iltihabi bir durumu vardı. Açıkçası çok riskli bir hastaydı. Şuandaki gelişine göre, durumu gayet iyi. Solunum cihazında çok ağır şartlarda ve kötü bir durumdaydı. Hastanın kanında çok yaygın bir iltihap vardı. Kendi solunumu yetmeyecek kadar kötüydü" dedi.

"Erken müdahale edilmeseydi, ölüm kaçınılmazdı"

Hastanın durumunun şu anda iyiye gittiğini belirten Uzm. Dr. Sincar, "İki gündür de hastayı solunum cihazından ayırdık. Şu an kan değerleri normal seviyede. Kendi nefesini alıp veriyor. İltihabi durumu da çok belirgin derecede geriledi. Hastamız geldiği zaman kalp atımları, nefes durumu yoktu. Entübe olarak hastayı aldık. Muhtemelen erken müdahale edilmeseydi, yarım saat en geç bir saat içinde ölüm kaçınılmazdı. Ancak hızlı müdahale ve gerekli tedbirlerle hastamızı şuan için durum şuan kontrol altında. İleriye yönelik de kilo almasını beklemekteyiz ve ameliyat planı yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

"Allah'a çok şükür, çocuk kendine geldi"

Baba Barış Yılmaz ise dört şehir gezdikten sonra şifayı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulduklarını belirterek, "Çocuğum doğuştan hastaydı. Hastaneleri geze geze buraya kadar geldik. Çok şükür, doktor ve hemşireler müdahale etti. Durumu şuanda iyidir. Kars'tan Erzurum'a sevk ettiler, ondan sonra Trabzon ve oradan da İstanbul'a sevk ettiler. Orada müdahale edemediler. En son buraya geldim. Sağ olsunlar, doktorlar mücadele ettiler ve başardılar. Allah'a çok şükür, yine iyidir ve çocuk kendine geldi" şeklinde konuştu.

Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu
Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu
Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu
Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu

Türkiye, Elazığ, Kalp, Kars, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Henüz 13 aylıkken Türkiye'nin 3 bölgesini gezdi, hayata Elazığ'da tutundu - Son Dakika


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