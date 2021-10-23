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İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

23.10.2021 12:13
İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe yelekler giyen gönüllüler, bisikletlerle tur attı.

İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe yelekler giyen gönüllüler, bisikletlerle tur attı.

Liv Hospital tarafından Bebek'teki Kuruçeşme Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan gönüllüler, bisikletlerine balon taktı ve giydikleri pembe yeleklerle sahil şeridi boyunca pedal çevirdi, broşür dağıtarak meme kanserine dikkati çekti.

Hastanede görevli onkoloji uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserine farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini ve gönüllülerin de kendilerine destek olduğunu belirtti.

Dünyada 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve tarama testleriyle bunun bir kısmının önlenebildiğini anlatan Afşar, "Annem de meme kanserinden iki kez ameliyat oldu ama bu hastalığı yendik. İlk ameliyatın üzerinden 15, ikincisinin üzerinden ise 5 yıl geçti. İkisini de erken evrede yakaladığı için hiç kemoterapi görmedi annem. Sadece hormonal tedaviyle ve radyoterapiyle sağlığına kavuştu ve şu anda 70 küsur yaşında. O yüzden erken tanı meme kanserinde gerçekten hayat kurtarıyor." dedi.

Doç. Dr. Mustafa Tükenmez ise meme kanseri riski açısından değiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek faktörlerin olduğunu kaydetti.

Kansere önlem olarak hayat tarzının ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, obeziteden kaçınılması ve D vitamininin normal düzeyde tutulması gerektiğini anlatan Tükenmez, 20'li yaşlardan itibaren kendi kendine meme kontrolü, 40'lı yaşlardan itibaren yıllık mamografinin hayat kurtarabileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler
İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Liv Hospital, İstanbul, Bebek, Afşar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika
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