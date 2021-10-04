Üye Girişi
Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci' - Son Dakika

Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'

04.10.2021 22:54

Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci' On iki yıldır hemşire olarak görevini sürdüren Mehtap Pelin Demirci, severek yaptığı mesleğinin yanı sıra hobi olarak başladığı resim sanatında oldukça ilerledi ve ilk sergisini oluşturdu.

Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'

ANKARA - On iki yıldır hemşire olarak görevini sürdüren Mehtap Pelin Demirci, severek yaptığı mesleğinin yanı sıra hobi olarak başladığı resim sanatında oldukça ilerledi ve ilk sergisini oluşturdu. Hemşire Demirci, bir süre önce kaybettiği ve çok sevdiği bir arkadaşının kendisine, 'kalbi kaleminde atan kız' şeklinde hitap ettiğini ve sergisini ona ithaf ettiğini söyledi.

On iki yıldır hemşirelik yapan ve bunun yanı sıra küçüklükten beri severek uğraştığı resim sanatını hobi olarak sürdüren Mehtap Pelin Demirci, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışıyor. Kalp Damar ve Cerrahi bölümünde isteyerek ve severek çalıştığını dile getiren hemşire Demirci, kalpten yola çıkarak birçok resim çizdi. Çizdiği resimlerden mini bir de sergi oluşturan Demirci, resim sanatı ile amatör olarak uğraştığını, ancak profesyonel şekilde de eğitim almak istediğini kaydetti. Hemşire Mehtap Pelin Demirci, "Çocukluğumdan beri resim yapmayı hep çok sevmiştim. İlkokulda da hep böyle özel bir alan ayırırdı öğretmenlerim. Çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Ama resim yapmanın bende çok özel bir yeri var ve benim için terapi gibi. O zamandan beri çiziyorum, çok çaba sarf ediyorum. Eğitim almadım ama sürekli çalışıyorum, videolar izliyorum ve amatör bir şekilde çalışıyorum. Tabi Kalp Damar Hastanesine geçtikten sonra da kalbin bende önemli bir yeri vardı. Bununla birlikte mesleğim ve yaptığım sanatı birleştirme şansım oldu" şeklinde konuştu.

"Organlara bir de başka türlü bakmak anlamına geliyor"

Hemşirelik mesleğini çok sevdiğini belirten Pelin Demirci, öte yandan resim çizmekten de çok hoşlandığını vurgulayarak, "Benim için hayatın zor tarafından kaçış gibi. Organlara bir de başka türlü bakmak anlamına geliyor. Saatlerce uğraşabiliyorum. Ben şöyle düşünüyorum herkesin kendi içinde keşfedilmemiş bir yanı vardır. Mutlaka bunu bulmaları ve odaklanmalarını tavsiye ediyorum herkese. Benim ki de çizim yapmak. Çok güzel şeyleri çizdiğimi iddia etmiyorum. Ama bunu yapmayı çok seviyorum" diye konuştu.

"Bir çizimimde bir sürü boya ve bir sürü teknik uygulayabiliyorum"

Resimlerini çizerken birden çok teknik denediğini belirten Demirci, "Aslında her tekniği deniyorum. Her türlü boyayı kullanabiliyorum. Bir çizimimde bir sürü boya ve bir sürü teknik uygulayabiliyorum. Kendi sevdiğim şeyi yapmayı tercih ediyorum. Çizerken kurala bağlı olmayı sevmiyorum. Aslında bu benim kurallardan kaçtığım da bir sığınak diyebilirim. Resim konusunda profesyonelleşmeyi çok istiyorum. Öncelikle eğitimini almak ve daha çok geliştirmek istiyorum. Ama mesleğim ile birleştirerek devam ettirmek de tercihim tabi ki. Dün tesadüfen bir grafikerin yorumunu aldım beni çok mutlu etti. Daha böyle sanatla uğraşan kişilerden aldığım geri bildirimler beni mutlu ediyor. Ekip arkadaşlarım sağ olsunlar her zaman beni motive ettiler. Bu konuda destek oldular bana. Bu da çok mutu etti beni" dedi.

"Onun anısına, ona ithafen yapmak istedim bu sergiyi"

Sergisini uzun yıllar birlikte çalıştığı ve kendisine 'kalbi kaleminde atan kız' diye seslenen, yakın bir süre önce kaybettiği arkadaşı Gündem Yıldız'a atfettiğini belirten Demirci, "Meslek hayatıma başladığım ilk yıllarda özel sektörde birlikte çalıştığım arkadaşım vardı Gündem Yıldız. Onunla birlikte aynı anda devlet kurumuna atanmıştık. İkimiz de Kalp Damar Cerrahi Hemşiresi olmak istiyorduk. Ama uzun yıllar başka bir klinikte çalışma durumunda kaldık. Son 3 yıldır birlikte Kalp Damar Hastanesindeydik. Ama maalesef arkadaşımızı kaybettik. Ben de onun anısına, ona ithafen yapmak istedim bu sergiyi. Bir yerlerde bizi duyduğunu ve gördüğünü düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'
Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'
Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'
Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci'

Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Doğum, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor 22:39 Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi
Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama 19:51 Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı         
23:47
Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi         
22:27
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi         
22:08
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba         
20:55
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 00:01:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kalbi kaleminde atan hemşire: 'Mehtap Pelin Demirci' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement