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Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı - Son Dakika

Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı

07.10.2021 09:47
Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı

Koronavirüs pandemisinde kalp damar hastalıkları ameliyatlarının hazırlık süreçlerinin değiştiğini belirten Prof. Dr.

Koronavirüs pandemisinde kalp damar hastalıkları ameliyatlarının hazırlık süreçlerinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Güden "Standart prosedürde ameliyattan 1 gece önce hastamızı hastaneye yatırıyorduk ancak bu dönemde en az 2 gün önce yatırıyoruz ve hastalara PCR testi uyguluyor, tomografi çektiriyoruz. Gerek hastanede gerek evde hasta ziyaretlerini yasaklıyoruz. Eğer hastalar aşı olmadıysa ameliyattan en az 1 ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra aşı olmalarını istiyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Güden, pandemi döneminde kalp ameliyatlarında dikkat edilen hususlara dikkat çekti. Prof. Dr. Güden, ameliyat planlanmadan önce hastalara ilk olarak Kovid-19 geçirip geçirmediğinin sorulduğunu belirterek "Eğer 3 ay içinde hasta koronavirüs geçirdiyse ameliyatı erteliyoruz. Mesela hiç akciğer tutulumu olmayan, aşı yaptırmış, koronavirüsü nezle veya grip gibi atlatmışsa o zaman ameliyat için 1 ay bekliyoruz. Ama akciğer tutulumu olanlardaki bunları da tomografide görüyoruz, en az 3 ay bekliyoruz. Tabii 3 ay bekleyemeyecek olan, kardiyolojik açıdan hayati riski bulunan hastalarda tüm tedbirleri alarak ona göre ameliyat ediyoruz" diye konuştu.

NEKAHAT DÖNEMİNDE EKSTRA ÖNLEM ALINMALI

Pandemi döneminde ameliyat hazırlıklarında da değişiklik yapıldığına değinen Prof. Dr. Güden, şöyle devam etti:

"Standart prosedürde ameliyattan 1 gece önce hastamızı hastaneye yatırıyorduk ancak pandemi döneminde en az 2 gün önce yatırıyoruz ve hastalara PCR testi uyguluyoruz. Buna ek olarak tedbir amaçlı tomografi de çektiriyoruz. Bu dönemde hastaların iyiliği için ister yoğun bakım ister servis olsun hasta ziyaretleri kesinlikle yasak. Çünkü en çok bulaş hasta yakınlarından gelebiliyor. Ayrıca hastaların refakatçilerden de muhakkak PCR testi alınıyor, şayet sorgulandığında en ufak bir temas varsa o kişinin refakatçi olarak tercih edilmemesini söylüyoruz. Hastalara 'kaldığınız 1 haftalık dönemde refakatçinizle geleceksiniz, refakatçınızla çıkacaksınız' diyoruz. Mesela refakatçıyla ilgili bir problem olup başkası geleceği zaman ondan da aynı şekilde PCR testi istiyoruz. Bu konuda hasta yakınları da açıkçası anlayış gösteriyor. Taburcu ederken de hastalarımızı 'hastanede çok dikkat ettin ancak eve gidince bütün ailenin bir araya gelmesi tedbirin kırılması demek oluyor, eve gittiğinizde de lütfen mümkün olduğunca izole durun' şeklinde uyarıyoruz. Çünkü ameliyat sonrası erken dönemde hastanın koronavirüse yakalanması ciddi problemlere neden olabilir. Bu nedenle ameliyatın nekahat dönemini geçirinceye kadar yani en az 1 ay, çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten nezle, grip gibi durumlarda da bu uyarıyı yapıyoruz. Kovid-19 çok daha farklı olduğu için bu konuda daha tedbirli olmalarını uyarıyoruz."

AMELİYATTAN EN AZ 1 AY ÖNCE VEYA SONRA AŞI OLMALILAR

Prof. Dr. Mustafa Güden, koronavirüs aşılarıyla ilgili de şu tavsiyede bulundu:

"Ameliyat olan hastalarımızın içinde aşı olamayacak çok az kişi var. Bunların da çok özellikli durumları olması gerekiyor ki onda da kardiyolojiye gidip, kalp yönünden başka bir şey var mı baktırıyoruz. Yoksa biz ameliyat ettiğimiz tüm hastalara, Sağlık Bakanlığının da direktifleri doğrultusunda aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer hastalar aşı olmadıysa ameliyattan en az 1 ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra aşı olmalarını istiyoruz. Bazı hastalar ilk dozu olduktan sonra ameliyat oluyor, böyle bir durumda ikinci doz için ameliyattan 1 ay sonrasının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Bazen de ameliyatı bekleyebilecek hastaları, 2 dozu tamamlandıktan bir ay sonra ameliyat ediyoruz. Öte yandan pandemi öncesi ameliyat ettiğimiz veyahut yeni taburcu ettiğimiz hastalar bu dönemde evde izole kaldı, hastaneye gelmek istemedi. Bu nedenle de kontrollerini telefon üzerinden canlı görüşerek gerçekleştirdik. Çünkü biz hastalarımıza şunu dedik; bir sıkıntınız, probleminiz olduğunda bizi arayın, biz bir dinleyelim, sizi ona göre yönlendirelim."


Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı

Koronavirüs, PCR Testi, Pandemi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp ameliyatından 1 ay önce Kovid-19 aşıları tamamlanmalı - Son Dakika
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