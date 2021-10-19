Kastamonu'da vaka artışını aşılama da durduramadı - Son Dakika

Kastamonu'da vaka artışını aşılama da durduramadı

Aşılamada mavi kategoride yer alan Kastamonu'da vakaların önüne geçilemiyor

KASTAMONU - Aşılamada "mavi" kategoride yer alan Kastamonu'da, korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışı önüne geçilemiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere ait vak'a sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımında Kastamonu, vak'a artışlarının en çok iller arasında yer aldığı açıklandı. Kastamonu'nun 25 Eylül-1 Ekim arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 445,83 olurken, 92,73'lük artışla 100 bin kişide 538,56'ya çıktı. Yüzde 76 aşılama oranıyla, "mavi" kategoride yer alan Kastamonu'da, korona virüs vak'a sayılarındaki artışın önüne geçilemiyor. Baza vatandaşlar, vak'a artışlarında görülen artışın sebebinin tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söylerken, bazı vatandaşlar ise aşılamanın önemine dikkat çekti.

"Şehrin insanlarının dikkat etmesi lazım, biz zaten kurallara dikkat ediyoruz"

Kastamonu'da yaşayan vatandaşların, korona virüs tedbirlerine daha çok uyması gerektiğini belirten Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ayberk Balta, "İki doz Biontech aşısı oldum. Şehrin insanlarının dikkat etmesi lazım, biz öğrenciler olarak zaten korona virüse karşı dikkat ediyoruz. Gerekli kurallara uyarak, derste olsun ders dışı olsun çok zorunlu olmadıkça maskemizi çıkartmıyor, temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Vaka sayısının artış göstermesiyle ilgili, şehrin insanlarının kurallara uyması lazım" dedi.

"Aşı, tarihte virüslere karşı sağlığa kavuşturan çözümdür"

İnsanların aşıdan korkmaları sebebiyle aşı olmadıklarını ve bu sebeple Kastamonu'nun vaka sayısının en çok artış görüldüğü iller arasında yer aldığını belirten Maksat Kızı ise, "İki doz Biontech aşısı oldum. Geçmişte de insanlar aşılar sayesinde sağlıklarına kavuşmuştur. Bu aşının gerekli olduğunu hissederek aşı oldum. Bahsettiğim gibi aşı, tarihte virüse karşı sizi sağlıklı yapar, maske ve mesafe gibi etkenlerden daha erken kurtulmanızı sağlar. Bu nedenle insanlara aşı olmalarını tavsiye ederim. Kastamonu'da insanlar aşıdan korktuklarından dolayı vak'a sayısının artış gösterdiğini düşünüyorum. Aşı olmaktan korkmayın, tamam aşının etkileri olabilir ama daha sonrasında hayatınız daha sağlıklı olur" diye konuştu.

"Kuralları uyulmadığından dolayı Kastamonu'da korona virüs vakaları artış gösteriyor"

Korona virüse karşı açıklanan kurallara uyulması halinde vak'aların önüne geçilebileceğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Afranur Furkan ise, "Korona virüsü önleyemediğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda, daha dikkatli ve daha mesafeli olursak korona virüsün önüne farkındalık ve bilinçle geçebileceğimizi düşünüyorum. Ben gereken önlemin alınmaması ve gereken kurallara uyulmamasından dolayı Kastamonu'da korona virüs vak'a sayısının Türkiye'de en çok olan ikinci sırada yer aldığını düşünüyorum. Çünkü korona virüsü tanımıyor ve bilemiyoruz. Sağlık Bakanımız ne derse biz, öğrenci olarak ona uymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla gerekli tedbirlere uyduğumuz zaman belki bir şeyleri tamamen yok etmesek de önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden belki biraz daha maske, sosyal mesafe kuralları gibi yönlendirilen kurallara daha dikkat etsek korona virüsün önüne geçebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Aşı olanlar da koronaya yakalanıyor, bu yüzden tedbirleri elden bırakmayalım"

Aşı olanların da olmayanların da korona virüse yakalandığını öne süren İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölünü öğrencisi Ali Yurtseven, korona virüs aşılarının bir safsata olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Ben iki doz aşı oldum ama aşının tamamen safsata olduğunu düşünüyorum. Aşı olan da iki defa korona virüs geçiriyor. Aşı vurulduğun esnada, devlet biz sorumluluğu üstlenmiyoruz diyor, ben bunu kendim niye üstleneyim. Koskoca devlet, benim sağlığımın garantisini üstlenemiyor, hal böyleyken sağlığın bir garantisi verilmiyor. Ben zorunluluktan dolayı aşı oldum gibi bir durum oldu. Aşıların hepsi ayrı bir dert, her iki ucu sıkıntılı bir durum" dedi.

(Vİ-MK-ÖK-Y)