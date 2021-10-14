Üye Girişi
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması

14.10.2021 15:07
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Kurucu Başkanı ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarını Kovid-19 aşılarını tamamlamaya çağırdı.

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Kurucu Başkanı ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarını Kovid-19 aşılarını tamamlamaya çağırdı.

Dernek tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. LÖSEMA Kongresi'nde kanser tedavisindeki gelişmeler, salgın sürecinde kanser hastalarına yaklaşım ve aşılama gibi konular ele alındı.

Prof. Dr. Altuntaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının sadece fiziksel ve maddi değil sosyal, psikolojik ve manevi ihtiyaçlarını da karşılamak istediklerini belirtti.

Hastaların sosyal iyilik haline katkı sağlamak ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla yılda binin üzerinde etkinlik düzenlediklerine dikkati çeken Altuntaş, bu etkinlikleri sosyal hizmet uzmanları, iş uğraş terapistleri, psikologlar ve gönüllüler aracılığıyla yürüttüklerini ifade etti.

Altuntaş, kanser hastalığındaki en önemli tedavinin umut olduğunu vurgulayarak, "Umudu olmayan hiçbir hasta o tünele girmez, o yolculuğa çıkmaz. O yolculuğa çıkması için hastaya umut vermemiz lazım. Biz de LÖSEMA olarak hastalara umut vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Kanserde "parmak izi dönemi"

İmmünolojik ve teknolojik gelişmelerle kanserde artık "parmak izi dönemi"nin yaşandığını belirten Altuntaş, şöyle konuştu:

"Parmak izinden kastımız, hastalığın detaylandırılması. İmmünolojik, moleküler, hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedavilerin bu parmak izlerine göre verilmesini kastediyoruz. Nasıl her insanın parmak izi farklıysa kanserlerin de özellikleri farklı. Bu gerek tanıda gerek takipte gerekse tedavide son derece önemli. Ülkemizde son dönemde çok önemli mesafeler katettik ve katediyoruz. Hedef tedaviler de önümüzdeki süreçte çığır açacak."

"Yeni tedaviler umut saçmakta"

Altuntaş, bağışıklık hücrelerini güçlendirmeyi ve kanser hücrelerini spesifik olarak tanıyıp öldürmeyi amaçlayan Car-T hücre tedavisine ilişkin de bilgi verdi.

Bu yöntemin bilgi birikimi ile teknik ve nitelikli altyapı istediğini, son derece de pahalı olduğunu vurgulayan Altuntaş, bu kapsamda yapılan çalışmaların gelecek için umut vadettiğini söyledi.

Prof. Altuntaş, "Yeni tedaviler umut saçmakta ancak unutmayalım bunların birçoğu hala klinik araştırma düzeyinde. Bu nedenle de biraz daha sabırlı olmak lazım. Bunları her derde deva gibi hastalara yorumlamamak, hastalara sunmamak ama umut da vermek lazım. Umutsuzluğa sevk etmeden, ümit ışığı olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Lütfen kanser hastaları ve hasta yakınları, aşılarınızı tamamlayın"

Kanser hastalarının Kovid-19'a karşı yüksek riskli grupta yer aldığına ve dolayısıyla aşılarını mutlaka eksiksiz olmaları gerektiğine dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti:

"Lütfen kanser hastaları ve hasta yakınları, bakımlarını üstlenen kişiler olarak aşılarınızı tamamlayın. En az iki doz aşınızı mutlaka olun. Bu konuda Sağlık Bakanlığının kurallarını uygulayalım. Kanser hastaları ve yakınları, aşılarımızı olalım ve bu şekilde de önlemlerimizi alarak artık beklemeyelim, merkezlerimize başvuralım. Çünkü kanser hastalarının aşı olmadıkları zaman Kovid-19'a yakalanma oranları, yakalandıkları zaman da ağır geçirme, mekanik ventilasyona bağlanma ve yoğun bakımda kalma oranları ile süreleri uzamakta."

LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Kanser, Umut, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 14:51 Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak 14:44 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
15:11 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin         
15:11
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: LÖSEMA Kurucu Başkanı Altuntaş'tan kanser hastalarına Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement