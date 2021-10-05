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Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada - Son Dakika

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

05.10.2021 18:45

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada Manisa, il nüfusları baz alındığında en çok aşı uygulanan ikinci il olurken, Manisa'da korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Birinci doz aşıda yüzde 90, ikinci doz aşıda ise yüzde 75 oranını geçen Manisa'da hedef...

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

Manisa, il nüfusları baz alındığında en çok aşı uygulanan ikinci il olurken, Manisa'da korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Birinci doz aşıda yüzde 90, ikinci doz aşıda ise yüzde 75 oranını geçen Manisa'da hedef tüm vatandaşları aşılamak

MANİSA - Korona virüs pandemisine karşı aşılama çalışmalarında her geçen gün aşı oranını artıran Manisa, en yüksek nüfusa sahip iller arasında en çok aşı uygulanan ikinci il konumuna yükseldi. Aşılama oranında da ilk 20 il arasında olan Manisa'da ikinci doz aşı olanların oranı yüzde 75'i, birinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü önderliğinde tüm il genelinde yürütülen korona virüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Barış Uğur Oğraşangil ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel ile Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit eşliğinde Turgutlu ilçesindeki aşılama çalışmalarına bizzat katılarak aşılama çalışmalarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"İl nüfus oranlarında Manisa ikinci sırada"

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Barış Uğur Oğraşangil, "Aşı noktasında Manisa'da çok büyük adımlar attık. Birinci dozda yüzde 90'ın üzerindeyiz. Dün itibariyle de ikinci dozda yüzde 75'in üzerine çıktık. Şuanda 20 ilin arasına girmiş durumdayız. İl nüfuslarını dikkate aldığımızda il nüfuslarında en yüksek ikinci nüfusa sahip olarak yüzde 75'i geçmiş durumdayız. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Emre Erkuş'un talimatıyla çok sayıda noktada aşı faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

"Etkin hizmet vermeye çalışıyoruz"

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel ise, "Turgutlu'muza destek amacıyla başkan yardımcımız ile birlikte Manisa'dan geldik. Turgutlu zaten çok iyi bir noktada. En uzak yere de erişebilelim diye gerekli çabayı ilçe müdürümüzle birlikte gösteriyoruz. Halkın ilgisi oldukça iyi. Biz onlara daha yakın olmak için mümkün olduğunca yakınlarında durmaya çalışıyoruz. Onların çok olduğu yerlere ulaşıp daha etkin hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tüm halkımızı aşılayacağız"

Çalışmaların oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit de, "Turgutlu'da Ortapark'ta hafta sonu da dahil olmak üzere 7 gün aşı çalışmaları yapılmakta. Aynı zamanda mobil aşı uygulaması yapmaktayız. Pazar yerlerinde, Çarşamba Pazarında, Pazartesi Pazarında uyguluyoruz. Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Bizler de vatandaşımız aşı oldukça seviniyoruz. İnşallah bu katlanacak artacak ve tüm halkımızı aşılayacağız."şeklinde konuştu.

"Vatandaşımız aşıdan korkmasın"

Aşı ekibinde yer alan Turgutlu Devlet Hastanesi Röntgen Teknisyeni Yücel Gün ise vatandaşlara seslenerek şunları söyledi: "Aşı ekibi olarak vatandaşımıza yardımcı olmak, hızlandırmak ve risk oranını düşürmek için buradayız. Halkın ilgi oranı çok yüksek biz de elimizden geldiğince tüm gayreti gösteriyoruz. Halkımızın aşıdan korkmaması, bir zararının olmadığını aksine faydası olduğunu bilmeleri gerekiyor. Zaten bunları da kendilerine izah ediyoruz onlar da bunu anlayarak aşılarını yaptırıyorlar.

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada
Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada
Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada
Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Turgutlu, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada - Son Dakika


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