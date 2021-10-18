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Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi - Son Dakika

Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi

18.10.2021 21:13

Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi Meme kanseri farkındalığı için Medicana International İzmir Hastanesi kadın hekimleri, Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ile karma voleybol maçı yaptı.

Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi

İZMİR - Meme kanseri farkındalığı için Medicana International İzmir Hastanesi kadın hekimleri, Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ile karma voleybol maçı yaptı. "Her kadın kendi kendisinin doktorudur" mesajına vurgu yapmak için, sporcular da beyaz hekim önlükleri ile mücadele etti.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgu yapmak isteyen Medicana International İzmir Hastanesi kadın hekimleri ile Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı sporcuları, gerçekleştirilen voleybol maçında bir araya geldi. Karşıyakalı kadın sporcuların Sivrihisarspor'la gerçekleştireceği resmi maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen gösteri maçında Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir Işık, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay Şahin ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, beyaz önlükleri ile sahaya çıktı.

"Her kadın kendinin doktorudur"

Meme kanserinde her kadının kendi kendisini muayene etmesinin önemine dikkat çekmek için Karşıyakalı kadın voleybolcular da sahaya doktor önlükleri ile çıkarak, "Her kadın kendisinin doktorudur" mesajı verdi. Gerçekleştirilen dostluk maçında meme kanserine smaç vuran sporcular daha sonra hekim önlüklerini çıkararak formalarıyla maça devam etti. Maç sonu, "Kontrol Sende" yazılı pankartla poz veren Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, "meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Ne yazık ki her yıl çok sayıda kadın meme kanserine yakalanıyor. Her kadının belli aralıklarla memelerini kontrol etmeleri kolay tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Her yıl mamografi çektirmek de meme kanserinin erken teşhisi açısından çok önemli. Bu nedenle kontrolün her zaman kadınlarda olduğunu hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Her 8 kadından 1'ine meme kanseri tanısı konuluyor. Ailede birinci derecede yakınlarda meme kanseri öyküsünün olması, kişinin meme kanserine yakalanma riskini artırırken, uzmanlar 40-69 yaş aralığındaki her kadının yılda 1 kez mamografi çektirmesinin ve en önemlisi kendi kendini muayene etmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor.

Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi
Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi
Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi
Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlar beyaz önlükleriyle sahaya indi - Son Dakika
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