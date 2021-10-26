'Meme Kanseri Farkındalık Ağacı' ile meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi - Son Dakika

'Meme Kanseri Farkındalık Ağacı' ile meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 'Meme Kanseri Farkındalık Ağacı' ile meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayına dikkat çekmek amacıyla 'Meme Kanseri Farkındalık Ağacı' oluşturdu. İstasyon Caddesinde düzenlenen etkinlikte ağaca nazar boncuğu ve pembe kurdeleler asıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Çiğdem Cerit, 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayına dikkat çekmek için beyaza boyanan ağaca nazar boncuğu ve pembe kurdeleler astıklarını belirterek, "Şuanda güzel bir ay içerisindeyiz, kadınlar için önemli bir ay içerisindeyiz. 1-31 Ekim tarihleri arasında Dünyada Meme Kanseri farkındalık ayı ve bilinçlendirme ay olarak kutlamakta. Bizde Kırklareli ilinin güzel kadınları, nezih kadınları olarak bu işte bir farkındalık yaratalım dedik. Bir farkındalık ağacı oluşturduk. Ekim ayı içerisinde farklı günlerde var bu ay kapsamında, örneğin bu gün pembe kurdele takma günü. O nedenle farklı bir etkinlikle meme kanserine hayır diyeceğimiz, farkında olacağımız bir etkinlikle perçinlemek istedik. Pembe kurdelelerimizi beyaz ağacımıza farkındalık oluşturmak için asıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Elis Canan Tuncer, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, Belediye Başkanının eşi Sibel Kesimoğlu ve İl Müdürü Çiğdem Cerit, vatandaşlarla birlikte ağaca nazar boncuğu ve pembe kurdeleler astı.