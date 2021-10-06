Osmaneli'nde mobil ekiplerin aşı ve bilgilendirme çalışmalarına jandarmadan destek - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mobil aşı ve jandarma ekipleri, köylerde vatandaşları aşı konusunda bilgilendiriyor.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Toplum Sağlığı Merkezi Aşı Sorumlusu Dr. İrem Nur Atak ve aşılama ekibi, Medetli köyüne giderek köyde vatandaşlara bilgi verdi.

Atak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda hizmet verdiklerini bildirdi.

Bahçe ve tarlalarda çalıştığı için hastane veya sağlık kuruluşlarına gelemeyenlere bulundukları yerde aşı yaptıklarını aktaran Atak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yer, koşul fark etmeksizin yüzde 100 aşılama yapmaktır. Köy muhtarını önceden arayıp gidiyoruz. Toplu bir şekilde halkımızın aşılarını yapıyoruz. Toplum Sağlık Merkezlerine ya da hastane gitmeden aşı oldukları için vatandaşımız çok mutlu, bunu da her zaman söylüyorlar. Çok uzak köylerimiz var. Ayıca köylerdeki aşı çalışmalarında bizlere her zaman destek veren İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a ve personeline çok teşekkür ediyoruz."

Köy muhtarı Gürhan Karaca da özellikle yaşlıların uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Karaca, uzak yerlerde ikamet edenlerin ilçeye gelip gitmekte sıkıntı çektiğini anlatarak, "Tarlada, bağda, bahçede ayağına kadar aşı geldiği için vatandaşımız çok memnun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.