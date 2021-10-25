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Prof.Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak" - Son Dakika

Prof.Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak"

25.10.2021 19:10

- Prof.Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak" İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

- Prof.Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş:

-"Soğuk algınlığı üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit, bronşiyolit gibi bir takım hastalıklara yol aşan virüsler o kadar fazla ki, bizim acil servislere başvuran hasta sayısı son bir ayda 3 misline çıktı"

-"Önümüzde bizi zor bir kış bekliyor"

-"Dördüncü dalga aşısızların dalgası olacak diye söylenmişti, doğru. Hastaneye yatan vakaların önemli bir kısmı aşısızlar, ama buna bir şey daha ekleyeceğim aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak gibi gözüküyor"

-"Aşıda çok nadir olan yan etkileri büyüterek insanları korkuya sevkettiğiniz zaman, insanların kafasında bir takım soru işaretleri, tereddüt oluyor "

-"12-18 yaş arası çocukların en az yüzde 85'i mümkünse hepsi aşılanmalıdır"

ANTALYA - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, sokakta Covid yokmuş gibi bir hava olmasını eleştirerek, " Dördüncü dalga aşısızların dalgası olacak diye söylenmişti, doğru. Hastaneye yatan vakaların önemli bir kısmı aşısızlar ama buna bir şey daha ekleyeceğim aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak gibi gözüküyor" dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından 'Çocuk ve Şiir' temasıyla düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sona erdi.

Kongreye katılan Prof.Dr. Haluk Çokuğraş, pandeminin başından beri çocukların erişkinlere oranla göreceli daha şansı olduğunu belirterek, hastalığı hafif yada belirtisiz şekilde geçirdiklerini,bunu oranında da yüzde 80-85 civarında olduğunu belirtti.

"Covidli çocuklarda artış"

Geri kalan yüzde 15'lik dilime giren çocuklarında tıpkı erişkinler gibi göreceli daha ciddi belirti yada yoğun bakıma düşecek kadar hastalığı geçirdiklerine dikkat çeken Çokuğraş, " Bu yüzde 15'lik dilim küçük gibi görünse de vaka sayısı o kadar fazla ki, biz ciddi anlamda Covidli çocukla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Okulların açılmasıyla bulaş arttı, pandeminin başından beri Covid dışı solunum yolu enfeksiyonlarını bir senedir görmüyorduk. İnsanlar maske, taktı, mesafe vardı, okullar kapalıydı. Yılda en az 5-6 kere soğuk algınlığı veya benzer enfeksiyon geçiren çocuk o bir senede hiçbir belirti göstermedi" dedi.

"3 misline çıktı"

Ağustos ayından bu yana Covid dışı solunum yolu salgınında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Çokuğraş, "Soğuk algınlığı üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit, bronşiyolit gibi bir takım hastalıklara yol aşan virüsler o kadar fazla ki, bizim acil servislre başvuran hasta sayısı son bir ayda 3 misline çıktı. Gerek Covid, gerekse Covid dışı solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu hastalıklarının belirtileri aynı. Çocuğun burnu akıyor, öksürüyor, ateşi var, bu bir Covid midir değil midir? Bu hem anne baba hem okullar, hem de doktorlar için ciddi bir yük oluşturuyor. Önümüzde bizi zor bir kış bekliyor. Grip salgını da başlayacak. Ozaman iş bir daha karmaşık hale gelecek" diye konuştu.

"Maskesiz ve aşısızların pandemisi"

Sokakta Covid yokmuş gibi bir hava olmasını eleştiren Çokuğraş," Sanki pandemi bitmiş gibi bir yaşam var. Her şeyden önce bunun önüne geçmemiz gerekir. Pandemi bitmedi ama herkes üst üstte dip dibe bir yaşam sürüyor. Maskeler takılmıyor, takanda kötü takıyor. 3 kişiden 2'si maske takmıyor. Dördüncü dalga aşısızların dalgası olacak diye söylenmişti, doğru. Hastaneye yatan vakaların önemli bir kısmı aşısızlar, ama buna bir şey daha ekleyeceğim aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak gibi gözüküyor. Bizim bir takım koruyucu önlemlere bu kadar az uyduğumuz bir dönemde aşının fonksiyonu daha da bir değer kazanıyor. Bu salgından kurtulmak istiyorsak, elimizde tek silah var aşı" diye konuştu.

"Yüzde 25'i aşı oldu"

Yaklaşık 2 aya yakın çocukların aşılanmaya başladığını kaydeden Çokuğraş," 12-15 yaş arası da aşılanmaya başladı. Burada bir takım tereddütler oluğunu görüyoruz. Hala 12-18 yaş grubundaki çocukların yüzde 25'i tek doz aşı oldu. İlk dozu olanların ikinci doz sırası geldi. Burada halka güven vermek lazım. Aşılar bütün dünyada 6 milyar doz civarında yapıldı. Güvenli oldukları kanıtlandı. Yan etkileri oluyor mu evet oluyor, bütün aşılarda olduğu gibi. Ama ciddi ağır yan etkiler milyonda bir iki düzeyde olabilecek yan etkiler. Çok nadir olan yan etkileri büyüterek insanları korkuya sevkettiğiniz zaman, insanların kafasında bir takım soru işaretleri, tereddüt oluyor" diye konuştu.

"Hepsi aşılanmalı"

Çokuğraş, salgının yavaşlatılması noktasında erişkinler kadar 12-18 yaş üzeri çocukların en az yüzde 80-85 mümkünse en az iki doz aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Prof.Dr. Çokuğraş: 4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak
Prof.Dr. Çokuğraş: 4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak
Prof.Dr. Çokuğraş: 4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak
Prof.Dr. Çokuğraş: 4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof.Dr. Çokuğraş: '4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak' - Son Dakika


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