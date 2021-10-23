Üye Girişi
Prof. Dr. Serap Gültekin: "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli" - Son Dakika

Prof. Dr. Serap Gültekin: "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli"

23.10.2021 10:58

- Prof. Dr. Serap Gültekin: "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli" Prof. Dr. Serap Gültekin, "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli" dedi.

- Prof. Dr. Serap Gültekin: "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli"

ANKARA - Prof. Dr. Serap Gültekin, "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli" dedi.

Meme kanserinin erken tanısı, tedavideki son gelişmeler, risk faktörleri ve korunma yöntemleriyle ilgili konu başlıkları "Fark Et, Dokun, Çöz" başlıklı seminerde masaya yatırıldı.

Seminere, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Emre ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Gültekin konuşmacı olarak katıldı.

"Fark Et, Dokun, Çöz"

Her ay yapılacak "Kendi kendine meme muayenesi" ile erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Prof. Dr. Ali Uğur Emre, "Meme kanseri her şeyden önce önlenebilir bir hastalık değildir ama erkan tanı ile tedavi edilebilir. Meme kanserinde erken tanı için en önemli faktör, kişilerin bunun farkında olmasıdır. Meme kanseri tanısında elimizdeki en önemli güç, görüntüleme yöntemleridir. Yani mamografi ve ultrason. Bunun yanında tabii ki her kadının kendi kendine ayda bir meme kontrolü yaparak kendi memesini tanımasını ve memesindeki her türlü değişikliği daha erken tanıyarak, kontrollerine daha hızlı gitmesini sağlamalı. Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme kontrolünü kendi kendine yapmasını öneriyoruz. Burada tabii en uygun periyot, adet dönemi bittikten sonraki hafta içerisindeki periyottur. Kendi kendine meme muayenesini yapan kadınlar, her ayın belli bir döneminde bu muayeneleri yaptıklarında memelerindeki değişiklikleri daha erken fark edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Görüntüleme yöntemleri çok önemli!

Prof. Dr. Ali Uğur Emre, "Tabii görüntüleme de çok önemli. 30 yaşından itibaren kadınların yılda bir kez klinik muayenesi olmasını öneriyoruz. Taramalar 40 yaşından itibaren başlıyor. 40 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez mamografi ve ultrason kontrolünü yapmasını öneriyoruz. Burada istediğimiz memede herhangi bir kitle oluşmadan, daha çok küçük aşamadayken, kanal içerisindeki tümürleri yakalamak. Böyle çok fazla hastamız var ve çok küçük müdahalelerle, başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

"Meme kanserinde erken teşhis çok önemli"

Kişilerin herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile, düzenli meme kontrollerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Gültekin, "Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Meme kanserinin ortaya çıkmasıyla, klinik bulgu vermesi arasında geçen sessiz dönemde, meme kanseri radyolojik inceleme yöntemleriyle gösterilebilir. Radyolojik taramalar çok önemlidir. Bizim hastalarımızdan beklentimiz, ailede olmasa bile, bir şikayeti olmasa bile 40 yaşından itibaren düzenli meme kontrollerini yaptırmalarıdır. Biz incelemelerimiz sırasında, hiç ele gelemeyen ve klinik bulgu vermeyen 1 cm'nin altındaki küçük meme kanserlerini bile görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Radyoloji uzmanı, Genel Cerrahi, Ali Uğur, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Serap Gültekin: 'Meme kanserinde erken teşhis çok önemli' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur 11:00 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 10:54 Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek
Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar 10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi 08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu         
11:01
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı         
10:08
Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz         
09:22
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Serap Gültekin: "Meme kanserinde erken teşhis çok önemli" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement