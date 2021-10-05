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Son dakika haberi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: "Her ateş ve öksürük Covid değil" - Son Dakika

Son dakika haberi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: "Her ateş ve öksürük Covid değil"

05.10.2021 11:43
Son dakika haberi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici:

Gelen son dakika haberlerine göre Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: "Her ateş ve öksürük Covid değil" Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: "Her ateş ve öksürük Covid değil"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici, son dönemlerde okullarda artan hastalıkların çoğunun viral enfeksiyon ve bakterilerden kaynaklandığını belirterek her öksürük ve ateşin Covid belirtisi olmadığını söyledi

SİVAS - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici, son dönemlerde okullarda artan hastalıkların çoğunun viral enfeksiyon ve bakterilerden kaynaklandığını belirterek her öksürük ve ateşin Covid belirtisi olmadığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici okullarda Covid ve grip benzeri vakalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Ekici, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başlıyor artık ve okullarda açılmaya başladı bu iki faktörden dolayı özellikle çocuklarda solunum enfeksiyonlarına daha sık rastlamaya başlıyoruz. Çünkü etkenlerin çoğu virüs ve bunlarında çoğunlukla soğuk ortamda üreyebilmeleri nedeniyle daha çok kış mevsiminde özellikle ekim nisan ayları arası kış döneminde bu solunum yolu enfeksiyonlarını daha sık görebiliyoruz" dedi.

Çocuklarda hijyen önemli

Ekici, çocuklarda hijyen kurallarının önemli olduğunu belirterek, "Şu an pandemi döneminde olmamız nedeniyle tabi ki Covid de halen etken olarak solunum enfeksiyonlarında rol almaya devam ediyor. Covid'in dışında diğer viral enfeksiyonlar ve bakteri enfeksiyonlar da etken olarak rol alıyorlar. Çocuklarda özellikle okula başlamayla birlikte ve çocukların çok daha hareketli olması, yetişkinlere göre çok daha alan kat edebilmeleri daha hareketli olmaları ve hijyen kurallarına erişkinler kadar biraz daha az dikkat etmeleri nedeniyle enfeksiyonları çocuklarda bu açıdan daha fazla görebiliyoruz. Koruma yolları olarak ta özellikle sosyal izolasyon Covid de nasıl önemliyse diğer viral etkenlerde de sosyal izolasyon çok önemli. Maske tabi ki Covid de olduğu gibi diğer enfeksiyonlarda da önemlidir ama Covid olmadığı dönemde rutin olarak maske kullanmıyoruz ama Covid bir pandemi olduğu için, bütün dünyayı etkilediği için mecburen maskeyi kullanıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Hijyen kuralları yine çok çok önemli özellikle çocukların el hijyeni ve temas ettikleri he ortak kullandıkları objeye temas ettikten sonra ellerini sabunla ve suyla yıkamaları bu da korunma da çok çok önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Her öksürük ve ateş Covid değil

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici, anne babaların kaygılanmakta haklı olduğunu söyleyerek, "Okula giden bir çocuk, özellikle anne ve babaların ebeveynlerin merak ettiği, kaygılandığı bir konu söz konusu, okula giden bir çocuk hapşırınca, ateşi çıkınca, öksürünce, 'eyvah benim çocuğum Covid mi' diye kaygılanmaya başlıyor. Bu kaygı tabi ki son derece haklı yerinde bir kaygıdır. Öncellikle şuan içinde bulunduğumuz Eylül ve Ekim ayı itibariyle Covid dışı diğer viral etkenlerin bir enfeksiyonu söz konusu ve çocuklarda biraz daha sık görmeye başladık. Özellikle üst solunum yollarına yerleşerek daha sonra bronşit ve zatürre yaparak giden şiddetli öksürük önceleri kuru bir öksürük daha sonra yaş öksürüğe dönüşen zatürre bronşit tablosuyla ilerleyen bir hastalık söz konusu" ifadelerini kullandı.

Çocukları kendi doktoruna götürün

Ekici, çocukların kendi doktorlarına götürülmesi gerektiğini belirterek, "Okulların açılmasıyla birlikte aslında yazın da gelmesiyle birlikte biraz daha Covid vakalarında artış söz konusu olmaya başladı. 'Peki benim çocuğum Covid mi yoksa diğer normal virüs bakteriye bağlı bir enfeksiyon mu' bunu nasıl ayıracağız nasıl tanıyacağız. Öncelikle solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olan her çocuğun anne ve babanın kendi doktoruna götürmesi gerekiyor onu tavsiye ediyoruz. Çünkü yaklaşım tarzlarımız farklı olabilir. Pandemi de olduğumuz için eğer Covid ise onu sosyal izolasyona tabi tutmak lazım şuan ki sağlık bakanının önerisine göre 14 gün bir izolasyona tabi tutmak gerekiyor. Öncelikle çocuklarını kendi doktorlarına götürmelerini ve gerekli muayenelerini yapılmasını ve gerekirse de bazı testlere tabi tutulmasını öneriyoruz" dedi.

Öğretim Üyesi, Çocuk Sağlığı, Koronavirüs, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: 'Her ateş ve öksürük Covid değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mahmut Ekici: "Her ateş ve öksürük Covid değil" - Son Dakika
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