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Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü - Son Dakika

Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü

15.10.2021 11:20

Son dakika haber: 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü

SAMSUN - Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Medicana International Samsun Hastanesi ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle etkinlik düzenledi. Hastanenin girişi pembe balonlarla süslendi. Girişte kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür ve hediyeler verildi. Açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Ekim ayı tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Meme kanseri biliyoruz ki kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü meme kanseridir. Bu kadar sık görülen, ölümün olduğu kanser türünü bazı tedbirlerle riskini azaltabiliyoruz. Meme kanseri farkındalık ayının amacı kadınlarda farkındalık oluşturarak erken teşhisi sağlamaktır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Başlangıç evresinde yakaladığımız bir meme kanseri vakasının 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 95 ile 98 oranlarındayken evre 3 yani ilerlemiş meme kanseri vakalarında bu oranlar maalesef yüzde 60'lara kadar düşmektedir. Sonuç olarak farkında olmalıyız. Kadın olmak zaten başlı başına bir risk faktörüdür. Kendi kendimize ayda 1 muayenemizi mutlaka yapalım. Yılda 1 mutlaka hekim kontrolüne gidelim. 40 yaşında üzerindeysek mutlaka riskli gruplardaysak mutlaka mamografimizi çektirelim. Lütfen kendinizi önemseyin. İhmal etmeyin" dedi.

"Farkındalık için bizi sağlık çalışanlarına çok iş düşüyor"

Ellerinde tıbbi onkoloji olarak önemli imkanlar bulunduğuna dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Yusuf Günaydın, "Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından bir tanesidir. Hem sayı olarak fazla hem de en sık rastlanan hastalarından biri olduğu için günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Kadınlarda en sık görünen meme kanseridir. Erken bizim için çok önemlidir. Birincisi erken tanı ve tedavi ile başarı oranımız son yıllarda artmış olmasıdır. Güncel tedavi yaklaşımları bizim bu hastalığa karşı farkındalığın artmasına sebep oluyor. Eğer erken tanı koyarsak hastalardaki başarı oranımız artıyor. Bilinçli bir toplum yok. Farkındalığın artırılması için biz sağlık çalışanlarına çok iş düşüyor. Evre 4 dediğimiz tüm vücuda yayılmış olan hastalıklarda da tıbbi onkoloji olarak elimizdeki silahlarımız her geçen gün artmaktadır. Artık son yıllarda bu ölümcül hastalıktan daha çok kronik bir hastalığa doğru evrilmektedir. Bu konuda da toplumlumuzun sağlık çalışanlarına güvenmesi ve pozitif bilimin getirdiği imkanları kullanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Özge Özdemir ise "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre akciğer kanserinden sonra kadınlarda 2'nci ölüm sebepleri arasında görülmektedir. Aslında bakarsanız meme kanserinden değil geç kalmaktan korkmak gerekmektedir. Bakıldığı zaman tedavi protokollerine multidisipliner yaklaşımla radyo terapi, cerrahi ve kemoterapi ile sağ kalımlar ciddi derecede yüksek seyretmektedir. Radyoterapi kısmına bakmak gerekirse özellikle kadın meme kanseri hastalarının 4'te 1'inin mutlaka radyoterapi ihtiyacı doğmaktadır. Mutlaka erken tanı hayat kurtarır diyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü
Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü
Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü
Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü

Meme Kanseri, Samsun, Kanser, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü - Son Dakika
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