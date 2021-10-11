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Suluova'da mobil aşı birimi yüksekokul öğrencilerinin hizmetine sunuldu - Son Dakika

Suluova'da mobil aşı birimi yüksekokul öğrencilerinin hizmetine sunuldu

11.10.2021 14:32
Suluova'da mobil aşı birimi yüksekokul öğrencilerinin hizmetine sunuldu

Suluova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan mobil aşı birimi öğrencilere aşı olma imkanı sunuyor.

Suluova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan mobil aşı birimi öğrencilere aşı olma imkanı sunuyor.

İlçe Sağlık Müdürü Gülay Yetkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yüksekokul yerleşkesinde mobil aşı birimi oluşturduğunu söyledi.

Yetkin, ilçede ilk doz aşısını yaptıran 18 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 83.6, ikinci doz aşılarını yaptıranların ise yüzde 72.2 seviyelerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aşı olmayan, aşısı eksik olan öğrencilerin aşılamalarını bir an önce tamamlama arzusundayız. Amacımız üniversitede eğitim ve öğretiminin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamaktır. Bunu aşılama oranlarımızı artırarak yapabiliriz. Bu nedenle aşılama çok önemli. İlçemizde kurumlarımız arasındaki iş birliğini üst düzeye çıkararak aşılamada oldukça iyi bir orana ulaştık, daha fazlası için de gayretlerimiz devam ediyor."

Amasya Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Hisarcık, Suluova, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Suluova'da mobil aşı birimi yüksekokul öğrencilerinin hizmetine sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suluova'da mobil aşı birimi yüksekokul öğrencilerinin hizmetine sunuldu - Son Dakika
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