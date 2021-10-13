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Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı - Son Dakika

Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı

13.10.2021 11:02

Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı Ilıcaboğazı şifalı çamurlu suları her derde deva Meşhur Susurluk tostu ile bilinen İzmir-İstanbul gibi birçok ili birbirine bağlayan transit yol güzergahında bulunan Balıkesir'in Susurluk ilçesi arka bahçesinde barındırdığı güzelliklerle...

Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı

Ilıcaboğazı şifalı çamurlu suları her derde deva

BALIKESİR - Meşhur Susurluk tostu ile bilinen İzmir- İstanbul gibi birçok ili birbirine bağlayan transit yol güzergahında bulunan Balıkesir'in Susurluk ilçesi arka bahçesinde barındırdığı güzelliklerle keşfedilmeyi bekliyor.

Tanınan özelliklerin yanı sıra şifalı suları ve çamur banyoları ile ziyaretçilerin beğenisini toplayan ilçe turizm alanında da alternatif potansiyele sahip.

Susurluk İlçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Ilıcaboğazı köyünde bulunan şifalı çamurlu suyun ortopedik ağrı ve problemlere, eklem ağrılarında, romatizma, kireçlenme, bel fıtığı, çocuk felci, kırık çıkık sonrası hareketsizlikler gibi rahatsızlıklarda tedaviyi destekleyici özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Su sıcaklığı 45 dere hafif kükürt kokulu bir yapıdadır. Kaplıca bölgesinin ilk kez Cenevizliler tarafından işletildiği de rivayetler arasında yer almaktadır.

Banyo kürü uygulandığında romatizma, nevralji, nefrit, polinefrit, felçler ve ankilozlar ile kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Çamur kürü uygulandığında bütün romatizma çeşitleri, nevralji, nefrit, polinefrit, kırık, ve çıkıktan sonraki hareketsizliklerde ve kadın hastalarına iyi geldiği bilinmekte.

"Tesis içerisinde aynı zamanda tarihi Türk hamamı da bulunuyor"

Yıllardan bu yana tedavi amaçlı tesisleri tercih eden Ayşe Hızlı " Ağrılara çok iyi geliyor. Benim özellikle ayaklarımın altı sabah kalktığımda çok acıyor. Ama burada bataklara girdiğimde bir sene çok rahat yürüyorum. Bir hafta bir girmeyle bir sene çok rahatlıyorum. Onun için geliyorum. Her tarafıma çamur sürüyorum. Her derde iyi. Başka termallere de gittim. Ama buradaki gibi şifa bulamadım. Sonra burada içme suyu var. O da birçok hastalığa iyi geliyor. Bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. O da kaynar su, elini sokamıyorsun ama bardağa dolduruyorsun, direk dikip içiyorsun" dedi.

Ağrıları ilk başta tetiklediğini ancak düzenli tedavide çok rahatladığını belirten Zülbiye hanım ise " Buraya şifa için geliyoruz. Bütün senelerden beri biliyoruz. Buranın çok şifalı olduğunu, bu köylüyüz zaten. Herkes buraya gelsin romatizma, bel fıtığı, siyatik artık aklına gelen her şeye iyi geliyor. Burada otellerimiz güzel, temiz bakımlı. Başka termallere de gittim böyle şifa bulamadım. Suya girdiğinde hemen bir şey fark etmiyorsun. Bazı ağrı yerlerin ilk başta biraz daha fazla ağrıyor. Ama bir hafta sonra hiçbir şeyin kalmıyor" dedi.

Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı
Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı
Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı
Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı

Susurluk, Hisarcık, İstanbul, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Susurluk çamur kaplıcaları doğal şifa kaynağı - Son Dakika
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