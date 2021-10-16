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"TURKOVAC" için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak - Son Dakika

"TURKOVAC" için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

16.10.2021 16:46

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına pazartesi...

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına pazartesi günü başlayacaklarını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırını ziyaret eden Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaları soğumaya başlaması nedeniyle aşı çadırını kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

Çadırın kaldırılmasının aşı faaliyetlerinin bitirildiği anlamını taşımadığını belirten Usta, "Kentteki tüm sağlık tesislerinde aşı yapılmaya devam edilecek. Vatandaşlarımız 'Aşı faaliyetleri bitti.' anlamını çıkarmasın, o bizi üzer. Buradaki sıhhi koşullardan dolayı sağlık çalışanlarımızı tehlikeye atmamak dürtüsünden dolayı faaliyetimizi durduruyoruz." diye konuştu.

İkinci doz aşılama oranında Ortahisar ilçesinin yüzde 75'i geçtiğini, Trabzon'un da yüzde 75'lere yaklaştığını bildiren Usta, toplum bağışıklığının sağlanması için aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Maçlarda seyirci sayısının yüzde 75'e çıkarılması talebi

Usta, bir gazetecinin sorusu üzerine, Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının öncesi veya sonrası için taraftarlara çağrıda bulunarak salgın dolayısıyla toplu faaliyetlerle ilgili sürekli uyarılar yaptıklarını anımsattı.

İnsanların her koşulda maske ve mesafe kurallarına özellikle uymalarını istediklerini dile getiren Usta şöyle devam etti:

"Bu; maç için de geçerli, diğer ortamlar için de geçerli. Yarınki maç veya maçlarla alakalı olarak da Sağlık Bakanlığına, özellikle aşılı olanları maçlara aldığımız için 'Futbol müsabakalarında seyirci sayısı yüzde 50'den yüzde 75'lere de çıkarılabilir.' diye bir öneride bulunduk. Belki aşının teşviki anlamında da bu bir ses getirir veya talep görür anlamında bir yaklaşım ortaya koyduk. Bu anlamda da Bakanlığımızın değerlendirmesine bunu sunduk. İnşallah uygun görülürse maçlara daha çok kişinin, daha çok aşılanmış kişinin gitmesi ve oradaki kurallara uymak koşuluyla da güzel maçlar seyredilmesini sağlamış oluruz."

Gönüllü 185 kişiye TURKOVAC aşısı yapılacak

Usta, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının Trabzon'da da gerçekleştirileceği anımsatarak aşıların dün akşam itibarıyla kente geldiğini bildirdi.

Gönüllülerin aşılanmasına pazartesi başlanacağını belirten Usta, "Bu bir Faz-3 çalışması ama Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarından başarıyla çıkmış bir Türk aşımız var. Türkiye'de yaklaşık 40 kadar merkezde bu uygulama yapılıyor. Onlardan biri de biz oluyoruz. İnşallah hızlıca bu çalışmaya ışık tutup çalışmanın sonucunda da TURKOVAC yapılabilir hale gelmesine biz de ön ayak olmuş olacağız. Bu çalışmanın içerisinde rol alarak biz de ülkemizle ve kendimizle gurur duyuyor hale geleceğiz." ifadesini kullandı.

Usta sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize düşen, yapılması gereken aşı 185. Biz o kadar aşıyı yapacağız. Yedekli bir şekilde davetlerimizi oluşturacağız. Kriterlere en uygun olan kişileri almış ve aşılatmış olacağız. Sonrasında çalışmayı hızlıca bitirip Bakanlığımıza sunmuş olacağız. Bize başvuran kişiler üzerinde 4-5 gündür hazırlıklarını yapıyoruz. Hastanemiz de davet için çalışmalara başladı. Pazartesi ve salı günü aşılar yapılıp neticelendirmiş olacağız."

TURKOVAC için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

COVIRAN Bereket, Pazartesi, TURKOVAC, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "TURKOVAC" için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak - Son Dakika
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