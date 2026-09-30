Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atanan çocuk kardiyoloji uzmanı hasta kabulüne başladı

Hakkari Devlet Hastanesine atanan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk hasta kabulüne başladı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde uzman hekim kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk, hasta kabulüne başladı. Hastaneden yapılan duyuruda, yeni görevine başlayan Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk'ün çocuk kardiyoloji alanında hastalara hizmet vereceği belirtildi.

Hastane yönetimi, yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte çocuk kardiyoloji alanındaki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karanis Öztürk'ten randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden online randevu oluşturabilecek veya Alo 182 Çağrı Merkezi'ni arayabilecek.