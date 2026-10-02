Hakkari Yüksekova\'da 4 yeni uzman hekim göreve başladı, uzman kadrosu 61\'e yükseldi

Hakkari Yüksekova'da 4 yeni uzman hekim göreve başladı, uzman kadrosu 61'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesine atanan 4 yeni uzman hekim göreve başladı; hastanenin uzman hekim kadrosu 61'e yükseldi. Kadın doğum, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve göz hastalıkları branşlarında hasta kabulü başladı, muayeneler için MHRS'den randevu alınabilecek.
Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesine atanan 4 yeni uzman hekimin görev başlamasıyla hastanenin uzman hekim kadrosu 61'e yükseldi.
İlçede sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kadro takviyeleri devam ediyor. Bu kapsamda Yüksekova Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Diyar Canan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sinem Tulan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Ertuğrul ve Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nizamettin Çakır hastanedeki görevlerine başladılar.
Hastane yönetimi, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarı dileklerini iletirken, vatandaşların ilgili branşlardaki muayeneler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?