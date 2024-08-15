Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sağlık

Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı

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İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren Halk Ekmek fabrikasında un biti tespit edildiği öne sürüldü. Görüntüleri paylaşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Üretime halen devam ediyorsunuz derhal sonlandırın" çağrısında bulundu.

15.08.2024 14:42  Güncelleme: 14:49
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İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÜRETİMİ DERHAL SONLANDIRIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından paylaşılan videoda fabrikayı un bitinin sardığı görülüyor. İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen un bitine rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın" dedi.

"SİZİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında ilaçlamanın yetersiz kaldığını ve yakma işlemine geçildiğini ifade eden Türkyılmaz, "İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı

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Son Dakika Sağlık Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! 'Üretimi derhal sonlandırın' çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Csr: Ekrem baskanı çekememezlik bu dürüst ni baskanımız var yedırmeyiz size 58 71 Yanıtla
  • Sabri İnce: İşletme ibb ye ait olunca kapatma ceza vs uygulanmaz. Sıradan esnaf olmuş olsa yaygara koparır kapatma cezası verilir olmadı ruhsatı iptal edilir. 71 33 Yanıtla
  • Vibratör Kazım: bende bu ekmek neden bu kadar lezzetli diyorum,,, bu yüzdenmiş demekki 54 27 Yanıtla
  • Çelikk: Ekmeğin lezzeti gitti zaten 50 12 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İbb konu hakkında bir açıklama yapsın bakalım hemen ön yargı ile linç etmeyelim. 39 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kıymalı ekmek olur kiyma pahalı 26 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Yiyin protein li protein li 28 6 Yanıtla
  • VillaUmut: Hala ekmek tüketen var mı ya? Arkadaşlar bırakın ekmeği falan, bitsiz piresiz olsa da uzun vadede oldukça yararsız bir besin 16 6 Yanıtla
  • Mehmet Emin Yeğin: fırında 10 lira olan ekmeği halk ekmekten 8 liraya alan hala var mı bir kıyaslayın bakalım 4 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: varsa öyle bir durum çözüme gidilir kapatmaya değil.. 4 3 Yanıtla
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