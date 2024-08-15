İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından paylaşılan videoda fabrikayı un bitinin sardığı görülüyor. İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen un bitine rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın" dedi.
Açıklamasının devamında ilaçlamanın yetersiz kaldığını ve yakma işlemine geçildiğini ifade eden Türkyılmaz, "İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Sağlık › Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! 'Üretimi derhal sonlandırın' çağrısı yaptı - Son Dakika
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