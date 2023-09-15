Hatay'da hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Hatay'da hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hatay\'da hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Güncelleme: 15.09.2023 18:17

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde görevli hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLE DOKTORA YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDI

Olay, gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri yaptığını çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor."

Hamile doktora saldırı: Hatay'da bir kadın doktor fiziki saldırıya uğradı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Hatay'da hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da hamile doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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