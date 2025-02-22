Hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde doğum hastası kadın, 6 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Varto ilçesine bağlı Karaköy köyünde yaşayan Felda Atmaca'nın doğumunun yaklaşması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine il özel idaresi ekipleri yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucunda yol ulaşıma açıldı. Sağlık ekipleri, ambulansla köye ulaşarak hamile kadına müdahale etti. Atmaca, sağlık ekipleri tarafından Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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