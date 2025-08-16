Hamilelikte Beslenme, Bebek Sağlığı için Kritik - Son Dakika
Hamilelikte Beslenme, Bebek Sağlığı için Kritik

16.08.2025 09:39
Dr. Durak, anne beslenmesinin bebeğin damak tadını ve alerji riskini etkilediğini vurguladı.

ANTALYA Kepez Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, bebeğin damak tadının anne karnında oluşmaya başladığını belirterek, "Hamileliği ve emzirme döneminde hiç fıstık yememiş bir anne, çocuğuna fıstık verdiğinde alerji olasılığı artabilir. Bu nedenle gebelikten itibaren çeşitli ve dengeli beslenme önemlidir" dedi.

Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, gebelikte annenin yediği yiyeceklerin, bebeğin damak tadını etkilediğini söyledi. Anne beslenmesinin emzirmeden önce, gebelikte başlayan bir süreç olduğunu aktaran Dr. Durak, "Bebeğin damak tadı, gebelik döneminde annenin yediği yiyeceklerle şekillenir. Gebeliğinde hiç balık yememiş bir annenin çocuğunun balık sevmesini beklemek gerçekçi değil. Bu, anne karnında kodlanan bir durumdur ve bilimsel temelleri vardır. Bu nedenle gebelikten itibaren sağlıklı yağlar, Omega-3 yağ asitleri, demir, B12 ve D vitamini açısından zengin, balık, kaliteli protein, iyi yıkanmış sebze ve meyveler içeren, lifli Akdeniz tipi beslenme tercih edilmelidir" dedi.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ALERJİ RİSKİ

Anne beslenme alışkanlıklarının bebeğin gıda kabulünü doğrudan etkilediğini belirten Dr. Durak, " Bebek, önce annenin yüzüne ve davranışlarına bakarak öğrenir. Annesini iştahla balık yerken gören, anne karnında bu besini tatmış bir bebek, bu gıdayı daha kolay kabul eder. Araştırmalar, gebelikte veya emzirme döneminde hiç tüketilmeyen bazı gıdaların, ek gıda döneminde verildiğinde alerji riskini artırabileceğini göstermektedir. Hamileliği ve emzirme döneminde hiç fıstık yememiş bir anne, çocuğuna fıstık verdiğinde alerji olasılığı artabilir. Bu nedenle gebelikten itibaren çeşitli ve dengeli beslenme önemlidir. Bebeğin damak tadı, bulunduğu bölgenin beslenme kültürüne uygun, yeterli protein, sağlıklı yağ ve karbonhidrat içeren doğal gıdalarla şekillendirilmelidir" diye konuştu.

'BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLER'

Emzirme döneminde de aynı beslenme düzeninin sürdürülmesi gerektiğini belirten Dr. Şule Zuhal Durak, "Çünkü anneden süte geçen besin öğeleri, annenin bağırsaklarından emilerek bebeğe ulaşır. Bu nedenle proteinden, sağlıklı yağlardan ve özellikle tohumlardan zengin beslenme önemlidir. Anne sütüne geçen bu besinler, bebeğin gelişimini doğrudan etkiler" dedi.

Kaynak: DHA

