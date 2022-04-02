Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk kliniğine anlamlı bağış - Son Dakika

- Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk kliniğine anlamlı bağış

BURSA - Çağdaş Öncü Okulları öğrencileri kendi harçlıklarını biriktirerek aldıkları tıbbi cihazları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine bağışladı. Çağdaş Öncü Okulu yöneticileri ve okulu temsilen 10 öğrenci, çocuk kliniğine gelerek Kalp EKG, Nebulizatör, Otoskop vd. cihazlarını yetkililere teslim etti.

Tıbbi cihazların teslim töreninde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal, Çağdaş Öncü Okulu öğrencilerine, Okul yönetimine ve bağışın gerçekleşmesini organize eden Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Bilim Dalları öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Canıtez'e teşekkür etti. Prof. Dr. Nilgün Köksal okul çocuklarının Çocuk kliniğindeki hasta çocuklar için yaptıkları bu bağışın çok anlamlı ve çok güzel bir örnek teşkil ettiğini, çocukların sosyal sorumluluk açısından önemli bir hizmette bulunduklarını belirtti. Doç. Dr. Yakup Canıtez'de bu hayır işinde emeği geçen okul öğrencilerine ve okul yönetimine olumlu yaklaşımları için teşekkür etti. Çağdaş Öncü Okul Müdürü Çetin Rençber ise okul çocuklarınca çocuk kliniğine yapılan bu anlamlı bağışta görev aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, öğrencilere ve çocuk kliniğindeki hocalara teşekkür ederken, tıbbi cihazların çocuk kliniği için hayırlı olmasını temenni etti.

Okulu temsilen gelen öğrencilerden 4.sınıf öğrencisi Rüzgar Ceyhan, 7.sınıf öğrencisi Ela Özçelik ve 11.sınıf öğrencisi Deren Filiz, "harçlıklarımızı toplayıp burada tedavi gören arkadaşlarımızın ihtiyacı olan cihazları aldık. Bu cihazların tedavi gören tüm hastalara yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal ise, "Çocuklarımızın bize hediye ettikleri tıbbi cihazlardan biri EKG cihazı, Otoskop vd. cihazı kulak boğaz incelemesi için kullanılıyor ve birde Nebulizatör aldılar. Bu cihaz ile de bebeklere nefes açıcı ilaçlar veriyoruz. Tüm çocuklara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane zimmetine kayıtları yapılan cihazlar, çocuk hastaların tanı ve tedavilerinde için kullanılacak.