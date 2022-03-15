Harran Üniversitesinde 270 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika

Harran Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında tıp fakültesinde eğitim alan 270 öğrenci için beyaz önlük giyim töreni düzenlendi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime yeni başlayan öğrencilere yönelik, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlükleri, düzenlenen törenle giydirildi. Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan tören nedeniyle 2021-2022 ile 2022-2023 dönemlerinde eğitime başlayan öğrenciler içinönlük giyme töreni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Dilmeç, törende yaptığı konuşmada, hekimliğin hiçbir meslekte olmadığı kadar fedakarlık, insan sevgisi ve sabır gerektirdiğini belirterek, "Mutlu olmanın en iyi yolu başkalarını mutlu edebilmektir. Sağlık insanın en temel hakkıdır ve bu temel hak siz sevgili öğrencilerimiz ellerinde değer bulacak ve halkımıza ulaşacaktır. Tüm öğrencilerimize çıktıkları bu kutsal yolculukta başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Solmaz da sağlık çalışanların gece gündüz demeden, bayram tatil ayrımı yapmadan, ailesinden çocuklardan ödün vererek haftanın 7 günü 24 saat hastalarına hizmet ettiğini belirtti.

Tabipler Odası Başkanı Osman Yüksekyayla ise meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, "Sevgili doktor adayı arkadaşlarım, umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Bu meslek çok değerlidir ve böyle de kalmaya devam edecektir. Ben hepinize bu onurlu meslek yolculuğunuzda başarılar diliyorum." dedi.

Açış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından tıp fakültesinde 20. yılını dolduran öğretim üyelerine plaketleri verildi.

Törende daha sonra tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.