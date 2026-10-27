Hastalar bilgilendirilmiş rızayı e-Nabız üzerinden elektronik ortamda verebilecek - Son Dakika
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Hastalar bilgilendirilmiş rızayı e-Nabız üzerinden elektronik ortamda verebilecek

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Sağlıkta bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda alınmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Hastalar e-Nabız hesaplarından formları inceleyip elektronik rıza verebilecek, doğrulanmış cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyle de işlem yapılabilecek.

Sağlık hizmetlerinde tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda da alınmasını sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek. Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

Kaynak: İHA
TeknolojiE-NabızSağlıkSon Dakika

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