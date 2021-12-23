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Hastaları rahatlatan ameliyat - Son Dakika

Hastaları rahatlatan ameliyat

23.12.2021 10:15

Hastaları rahatlatan ameliyat 20 santimetre yerine küçük kesi ile kalp ameliyatı Erzurum Şehir Hastanesinde Mitral kapak tanısı konan 60 yaşındaki kadına normalde 20 santimetre göğüs kafesi kesilerek yapılacak açık kalp ameliyatı göğüsün altından küçük bir kesi ile yapıldı.

Hastaları rahatlatan ameliyat

20 santimetre yerine küçük kesi ile kalp ameliyatı

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesinde Mitral kapak tanısı konan 60 yaşındaki kadına normalde 20 santimetre göğüs kafesi kesilerek yapılacak açık kalp ameliyatı göğüsün altından küçük bir kesi ile yapıldı. Konforu ile dikkat çeken ameliyat klasik kalp ameliyatı olan hastaların yan yatmadan 3 ay boyunca sırt üstü yatma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Belkıs Şenol nefes darlığı şikayeti ile Erzurum Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından Şenol'a Mitral kapak tanısı konuldu. Ameliyatına karar verilen Belkıs Şenol'a Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibi klasik açık kalp ameliyatı yerine göğüs altından küçük bir kesi ile ameliyat etmeye karar verdiler.

8 Aralıkta ameliyat olan Şenol kısa sürede iyileşerek hastaneden taburcu olurken açık ameliyata göre çok rahat olan küçük kesi ameliyatı ile 3 ay boyunca sadece sırt üstü yatmak zorunda kalmayarak rahatça günlük hayatına devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, küçük kesi ameliyatının açık kalp ameliyatına göre daha hastalar için daha konforlu olduğunu ifade ederek, " Hastamız nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan incelemede Mitral kapak tanısı koyduk. Normalde yapılacak olan ameliyat göğüs kafesinde 20 santimetre kesi yapılarak olacaktı. Biz bunun yerine göğüs altından küçük bir kesi ile ameliyatı gerçekleştirdik. Bu kesinin faydalarının başında hasta yoğun bakımdan servise daha kısa zamanda çıkıyor. Servisten de kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Normalde klasik ameliyatı yapsaydık hasta 3 ay kadar yan yatmadan sırt üstü yatar pozisyonda günlerini geçiriyor olması lazım. Ama bu kesi de herhangi bir sıkıntı olmadan günlük yaşamını normalde nasılsa öyle devam ettiriyor. Hastamız bugün taburcu oluyor" dedi.

Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat
Hastaları rahatlatan ameliyat

Kalp Damar Cerrahisi, Erzurum, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastaları rahatlatan ameliyat - Son Dakika


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