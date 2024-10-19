Hastane Önünde Bebek Bekleyen Aileler Tedirgin - Son Dakika
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Sağlık

Hastane Önünde Bebek Bekleyen Aileler Tedirgin

Hastane Önünde Bebek Bekleyen Aileler Tedirgin

Özel hastanede bebeklerini almak isteyen aileler, yoğun bakımda bekleyen çocukları için endişeli.

19.10.2024 20:51
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında iddianame hazırlanan ve bakanlık tarafından lisansı iptal edildiği açıklanan Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de, yakınları yatan bebeklerini almak için beklemeye başladı. Bebeklerini almak için bekleyenler zaman zaman hastane görevlileri ile tartıştı.

Avcılar'daki özel hastanede tedavi görenlerin yakınları, yenidoğan skandalının ardından endişeye kapıldı. Özellikle yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin yakınları, yavrularının en kısa sürede alarak tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilmesini isterken, hastane yönetiminin yatıştırma çabası sonuç vermedi. Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, bir türlü ambulans gelmemesine tepki gösterdi. Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğun 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, "Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hastane, Avcılar, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastane Önünde Bebek Bekleyen Aileler Tedirgin - Son Dakika

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