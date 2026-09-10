Hatay'da 77 yaşındaki hasta, uyutulmadan yapılan 4 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu - Son Dakika
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Hatay'da 77 yaşındaki hasta, uyutulmadan yapılan 4 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu

Hatay\'da 77 yaşındaki hasta, uyutulmadan yapılan 4 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu
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Hatay'da yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Soyla, pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı noktadaki kanserli tümörden, uyutulmadan gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla kurtuldu. KOAH ve kalp krizi nedeniyle genel anestezinin riskli görüldüğü hastada bölgesel anesteziyle yapılan whipple ameliyatı başarılı geçti.

Hatay'da yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Soyla, pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı noktada tespit edilen kanserli tümörden, uyutulmadan gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla kurtuldu.

Soyla, 3 ay önce mide ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesine başvurdu. Muayenenin ardından Soyla, detaylı tetkikler için Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

ÇÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atılgan Tolga Akçam tarafından yapılan tetkiklerde, Soyla'nın pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı yerde 5 santimetrelik tümör olduğu belirlendi.

Hastanın yaşı ve daha önce geçirdiği KOAH ve kalp krizi rahatsızlıklarından dolayı normalde ameliyatta uygulanan genel anestezi yönteminin riskli olduğuna karar verildi. Ameliyat öncesi değerlendirmeler sonucunda hastaya bölgesel anestezi yapılmasının uygun olduğu değerlendirildi.

Hasta yakınlarının onayıyla Soyla, ileri düzey cerrahi operasyon olan "whipple" ameliyatına alındı. Uyutulmadan gerçekleştirilen ve 4 saat süren ameliyatla Soyla'nın pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı noktada yer alan kanserli doku temizlendi.

Uygulanan yöntem sayesinde Soyla, ameliyatı esnasında doktor ve hemşirelerle de sohbet etti.

"Ameliyatım çok iyi geçti"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe Soyla, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Hastalığı nedeniyle zor günler yaşadığını dile getiren Soyla, "Ameliyatım çok iyi geçti. Hemşire ikide bir konuşuyordu, 'Ayşe teyze, iyi misin, var mı bir sıkıntın?' diyordu. Çok rahat oldum. Ameliyattan sonra ağrım kalmadı. Öncesine göre kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi olacağımdan da eminim. Hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yunus Soyla da annesinin uyutulmadan gerçekleştirilen ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulduğunu ve kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirtti.

"Hastamız sağlığına kavuştu"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Atılgan Tolga Akçam, bu tür ameliyatların nadir yapıldığına işaret etti.

Kanser ameliyatlarının uzun sürmesi nedeniyle genellikle genel anestezi altında gerçekleştirildiğini belirten Akçam, "Hastamızın KOAH ve 5 ay önce geçirilmiş kalp krizi mevcuttu. Bu nedenle ameliyat çok riskliydi." dedi.

Ameliyatta bölgesel anestezi yapılan hastanın ağrı duymadığını ifade eden Akçam, hastaların bilinci açık olduğu için komplikasyon oranlarının daha az görüldüğünü vurguladı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Akçam, şöyle devam etti:

"Ameliyat esnasında teyze biraz sıkıldı, sadece sırt üstü yatmak zor geldi kendisine. Arada biz ona 'İyi misin, nasılsın?' diye sorduk. Anestezi ekibinin başarısını göz ardı etmemek gerekiyor. Onlar da teyzeyi hoş tuttular. Biz o arada ameliyatımızı, konsantrasyonumuzu bozmadan gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştu. Sağ salim işlerine devam edecek. Kalan ömründe bir problem yaşamayacağını düşünüyoruz."

"Amacımız yaşlı cerrahisinde bir farkındalık yaratmaktı"

Akçam, her hastaya whipple ameliyatı yapılamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu teknikle yapılan ameliyatın Türkiye'de bir ilk olduğunu biliyoruz. Bizden önce birileri yapmışsa yazmamışlar, onu bulamadığımız için şu an ilk vaka olarak bizim vakayı yayınlayacağız. Zaten dünyada da seçilmiş vakalarda sayılı olarak yapılmış bir teknik. Bizim amacımız burada yaşlı cerrahisinde bir farkındalık yaratmaktı, bunu da başardık. Hastalarımızda ölüm riskini azaltmak için bu tekniği uygun gördüğümüz hastalarda uyguladık ve başarılı olduk."

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Sağlık, Hatay, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hatay'da 77 yaşındaki hasta, uyutulmadan yapılan 4 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu - Son Dakika

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