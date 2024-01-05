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Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Hatay'da yaşayan 6 yaşındaki Ali Eren'in şiddetli karın ağrısı üzerine yapılan muayene sonucunda ince bağırsağında kese olduğu tespit edildi. Çocuk Cerrahi Uzmanı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun sağlığına kavuşması sağlandı.

Hatay\'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu
05.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:07
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Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Samandağ ilçesinde Sinem ve Özgür Miçooğlulları çifti, şiddetli karın ağrısı olan çocukları Ali Eren'i Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Doktorlar yapıkları muayene, tetkik ve görüntülemelerden sonra 6 yaşındaki Ali Eren'in ince bağırsağında kese olduğunu tespit etti.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve Dr. Lina Miçooğulları tarafından 3 saat süren ameliyatla çocuğun ince bağırsağında bulunan ve hayati risk oluşturan kese alındı.

HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, meckel divertikülünün (bağırsakta kese) anne karnındayken bir kanalın kapanmamasına bağlı oluştuğunu ve her 100 çocuktan 2'sinde görülebildiğini söyledi.

Hastalığın en sık belirtisinin şiddetli karın ağrısı ve dışkıda kanama olarak kendini gösterdiğini aktaran El, şöyle konuştu:

"Meckel divertikülü karın ağrısına sebep olan aynı akut apandisit gibi ve sıklıkla karışan bir klinik tablodur. Meckel divertikülü bizim tıbbi ifademiz ama halk arasında anlaşılabilir şekilde olan kısmı bir bağırsağın kesesi. Bu ince bağırsaktan kaynaklı bir kese ancak bağırsağın tüm katmanlarını, salgılarını içeriyor. İltihaplanmaya, tıkanıklığa, bağırsağın delinmesine ve kanamaya neden olabiliyor. Apandisit gibi şiddetli bir karın ağrısına sebep olabiliyor. Bazı zamanlar kendi etrafında dönüp organ bir şekilde çürüyüp patlayabiliyor. Maalesef ki ölümcül olabilecek tabloya sebep olabiliyor. Özellikle karın ağrılarında Meckel divertikülünün unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlamakta fayda var."

Babası Özgür Miçooğlulları da sürekli şiddetli karın ağrısı çeken çocuğunun ameliyatla sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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