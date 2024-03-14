Hatay'da diyabet hastası çocuklara koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı - Son Dakika
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Sağlık

Hatay'da diyabet hastası çocuklara koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Hatay\'da diyabet hastası çocuklara koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Etkin Eczacılık Derneği tarafından düzenlenen programda, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı. Ayrıca ailelere cihazın kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Dernek üyesi eczacılar, deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

14.03.2024 14:57
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Etkin Eczacılık Derneğince, Gökmeydan Meryem Ferhat Çolakoğlu Taziye ve Kültür Evi'nde glikoz ölçüm cihazı dağıtım programı yapıldı.

Programda, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı verildi, ailelere de cihazın kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Tuğçe Halaçoğlu, AA muhabirine, dernek üyesi 500 eczacının katkılarıyla deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara destekte bulunduklarını söyledi.

Dernek üyesi eczacı Derya Uludağ Cin de kendisinin de diyabet hastası olduğunu belirtti.

Deprem bölgelerinde glikoz ölçüm cihazı dağıtımlarını sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Cin, cihazla diyabet hastası çocukların parmaktan kan alarak ölçüm yapmak zorunda kalmayacağını söyledi.

Cin, kola takılan sensörle günde 288 kez ölçüm yapılabildiğini, ve böylece kan şekerindeki dalgalanmaları takip edilebildiğini anlattı.

Kaynak: AA

Hatay, Arsuz, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hatay'da diyabet hastası çocuklara koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı - Son Dakika

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