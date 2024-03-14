Hatay\'da diyabet hastası çocuklara koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek verdi. Kurtulmuş, sağlık camiasının fedakar çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi için TBMM olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'deki sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının hayat şartlarının daha mükemmel hale getirilmesi için TBMM'nin sorumluluklarını yerine getireceğini vurguladı.