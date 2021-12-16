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Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu - Son Dakika

Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu

16.12.2021 15:17

Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Edirne'deki vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.

Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Edirne'deki vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozlarını olabileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden birisi olmasının avantajını yaşadığını ifade eden Bakan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğunu duyurmuştu.

Bu kapsamda vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını olmak ve salgından korunmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Aşı olmak için hastaneye gelen vatandaşların sistem üzerinden bilgileri kontrol edildi. Süresi dolanlar, form doldurduktan sonra hatırlatma doz aşılarını yaptırdı.

Hatırlatma dozunu yaptıran İbrahim Tülmen, "Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı sayesinde hiç hastalığa yakalanmadım. Fabrikada çalışıyorum kalabalık bir alanda çalıştığımız için herkes aşısını oldu. Yakınlarım da aşılarını oldu. Herkes bir an önce gelsin aşısını olsun" dedi.

3. doz aşısını yaptıran Elif Ekşi, "Aşının koruyuculuğuna inandığım için aksatmadan gelip aşımı oldum. Bu zamana kadar hiç korona olmadım bulaşmadı da çok şükür. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir an önce herkes aşısını olsun çünkü bu hastalık bitmedi devam ediyor. Ancak aşı ile bu hastalığın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Çevremde hastalığa yakalanan vardı. Düzelince ilk işi aşı olmak oldu. O yüzden herkes aşı olmalı" diye konuştu.

"Hiç aşı olmamış insanlar da var, bir an önce aşı olsunlar"

"Yaklaşık 6 ay önce 2. doz aşısını olduğunu belirten Gürhan Aydın, "Bakanlığın süresi dolan kişilerin antikor seviyesinin maksimum seviyeye çıkabilmesi için aşı yaptırmasını açıklamasının ardından gelip aşımı yaptırdım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Hiç aşı olmamış insanlar da var, bir an önce aşı olsunlar. Antikor seviyelerini en yükseğe çıkarıp bağışıklığını dirençli hale getirmelerini tavsiye ediyorum. Ailece aşımızı zamanında uyguladık. Hastalıktan korunma yollarını da en iyi şekilde sağladık" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Banu Uzun, "Bir öğretmen olarak hatırlatma dozumu oldum. Hem öğrencilerime hem de velilere örnek olmak için geldim. Bu vesileyle tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. 3. Aşımı oldum. Devletimizin ön gördüğü gibi 3 ayı tamamladım hemen aşımı olmaya koşarak geldim. Lütfen aşıdan çekinmeyelim. Bu yıllardır yapılan aşı uygulaması toplumların sağlıklı kalabilmesi için yapılıyor. Farklı söylemlere lütfen aldırış etmeyelim ve bilimin ön gördüğü şekilde aşımızı olmaya devam edelim bu bizim ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok önemli" dedi.

Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Edirne, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hatırlatma dozunun süresi 3 aya düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu - Son Dakika


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