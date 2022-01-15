'Hava 38' 219 hasta için havalandı - Son Dakika

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer:

"Hava ambulansını daha avantajlı olduğu durumlarda hizmete sunuyoruz"

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde hizmet veren hava ambulansı, 2021 yılında 219 vatandaşın hayatını kurtarmak için havalandı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer; kentte 671 personel, 89 ambulans ve 56 istasyon ile hizmet verdiklerini söyleyerek 2021 yılında 72 bin vakaya hizmet verdiklerini söyledi. Kentsel vakalara ortalama ulaşım dakikasının 5.25 dakika olduğunu aktaran Dr. Biçer; "Biz ilimizde toplamda 56 istasyon, 89 ambulans ve 671 fedakar sağlık çalışanı ile hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda 89 ambulansımızın 82'si standart kara özelliklerine sahip. Yenidoğan, obez, 4 sedyeli ve hava 38 ambulansımız olmak üzere 4 tanede özellikli ambulansımız bulunmaktadır. 2021 yılında toplamda 72 bin vakaya hizmet vermiş bulunmaktayız. Bu bağlamda kentsel vakalara ulaşım dakikamız ortalama 5.25 dakika. Kırsal vakalarda bu oran 17.30 dakika civarında" dedi.

219 hasta havayolu ile nakil edildi

2021 yılında 219 hastanın hava yolu ile naklinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Dr. Mehmet Biçer; "2021 yılında toplam 219 vakanın havayolu ile nakli gerçekleştirildi. Bu nakillerin 19'u uçakla gerçekleştirilirken, 200'ü helikopter ambulans ile gerçekleştirildi. Helikopter ambulans vasıtasıyla gerçekleştirilen vakaların 13'ü il dışına gerçekleşirken, geriye kalan 187 vakada ilimiz içerisinde değerlendirildi. Biz tabi ki bu vakaları görevlendirirken, komuta kontrol merkezimizdeki hekimlerimizin yine hava 38 birimindeki hekimlerin ortak kararları ile koordinasyonları ile bu kararı veriyoruz. Hava ambulansı ile naklin kara ambulansına göre dakika bazında daha avantajlı olduğu durumlarda hava 38 birimimizde helikopterimizi vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.