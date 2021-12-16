Üye Girişi
'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor' - Son Dakika

'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor'

16.12.2021 09:32
'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor'

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, hava kirliliğinin insan sağlığını tehlikeye attığını söyleyerek, "Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, hava kirliliğinin insan sağlığını tehlikeye attığını söyleyerek, "Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Hava kirliliği, Covid-19'a bağlı akciğer enfeksiyonları için de önemli bir sorundur" dedi.

Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Ersin Günay, Hava Kirliliği ile Savaş Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, ekolojik dengeyi bozan hava kirliliğinin, doğadaki tüm canlıların yaşamını ve insan sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Hava kirliliğine sıklıkla motorlu taşıtların ve sanayi kaynaklı ortaya çıkan emisyonlar ve partiküllerin neden olduğunu belirten Günay, "Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Hava kirliliği, Covid-19'a bağlı akciğer enfeksiyonları için de önemli bir sorundur" diye konuştu.

'HAVA KİRLİLİĞİ ASTIMI ARTIRIYOR'

Dış ortamlarda ani nem ve ısı değişikliklerinin hatta rüzgarın bile astım belirtilerini başlatabildiğini ifade eden Günay, "Genellikle serin ve yağışlı havalarda astım yakınmaları artar. Motorlu taşıtlardan, sanayi ya da konutlarda kullanılan yakıtlardan kaynaklanan gaz ve tanecikler, solunum yollarını tahriş eder ve uyarır. Astım hastaları dış ortamdaki hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde, gereksiz aktivitelerden kaçınmalı, evin pencerelerini kapalı tutmalı, mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle pandemi sürecinde astımı ve kronik solunumsal hastalığı olan kişilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarının yanı sıra Covid-19 için önerilen aşıları zamanında ve uygun sıklıkta yaptırmaları gerekmektedir. Aşılanma, astım hastalarının pandemi sürecini daha rahat ve güvenli olarak geçirmesini sağlayacaktır" dedi.

ASTIMIN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Günay, astım hastalığı için bazı risk faktörlerinin olduğunu kaydederek, "Toplumda, astımın bazı kişilerde ortaya çıkarken bazılarında ise görülmediği bu risk faktörleri ile açıklanabilmektedir. Astımın risk faktörlerini kişisel ve çevresel olarak ikiye ayırabiliriz. Kişisel risk faktörleri, kalıtım, cinsiyet, şişmanlık gibi bireyin kendisine ve ailesine ait etkenlerdir. Çocuğun anne veya babasında astım varsa çocukta da astım olma olasılığı yaklaşık yüzde 35'tir. Her iki ebeveynin de astımlı olması durumundaysa çocukta astım gelişme olasılığı 2 kat artmaktadır. Kişiye özgü risk faktörlerinden biri de kilolu olmaktır. Kilolu kişilerde artan bazı hormon benzeri maddeler (leptin ve adiponektin gibi) hava yolu fonksiyonunu etkileyerek astım gelişimine neden olur. Çocukluk çağında astım erkeklerde, ergenlik sonrasında ise kadınlarda daha sık görülmektedir. Astıma neden olan çevresel risk faktörler ise, ev tozu akarları, polenler ve kedi köpek epitelleri gibi alerjenler, tekrarlayan enfeksiyonlar, mesleki maruziyetler, sigara dumanı ve hava kirliliği" dedi.

ASTIMIN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Astım tedavisinin en önemli parçasından biri hastaların eğitimi olduğunu belirten Günay, "Eğitimin içerikleri arasında, hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyen alerjenler, hava kirliliği, mesleki maruziyetler gibi faktörlerden uzak durulması, sigaranın bırakılması, nefes açıcı ilaçların doğru kullanımın öğrenilmesi sayılabilir. Hava yollarındaki darlığın iyileşmesi için reçete edilen 'nefes açıcı' olarak adlandırılan ilaçların doğru ve düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca astım hastalığının kontrol altında tutulabilmesi için tedavinin düzenli doktor gözetiminde sürdürülmesi gerekmektedir. Astım hastalığının tedavi edilmemesi sonucunda solunuma yönelik şikayetler de devam edecektir. Hava yollarında ataklarla ortaya çıkan darlıklar, kalıcı hale gelecek ve tedaviye yanıt vermeyen daha ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Tedaviye uyulmaması sonucunda solunum yetmezlikleri ve ölüm dahil pek çok önemli problem kaçınılmaz hale gelebilir" ifadelerini kullandı.


'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor'

Hava Kirliliği, Koronavirüs, Savaş, Astım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:23 Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu
09:21 Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
08:43 Burcu Biricik'ten itiraf gibi sözler! Nalan'dan sıkılmış
08:28 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek
08:18 2000'li yıllarda daha yüksekmiş! Asgari ücretin 300 doların altında kalacağı kesinleşti
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı! Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!         
09:35
Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu         
09:23
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 09:40:57. #1.13#
SON DAKİKA: 'Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement