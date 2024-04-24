Havaların Isınmasıyla Şeker Hastalarına Böbrek Kaybı Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Havaların Isınmasıyla Şeker Hastalarına Böbrek Kaybı Uyarısı

Diyarbakır'da iç hastalıkları uzmanı doktor, sıcak havaların artmasıyla birlikte şeker hastalarına sıvı kaybının direkt böbrekleri etkileyebileceği ve böbrek yetmezliğine hızlı ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Şeker hastalarının ve gizli şeker hastalarının daha fazla su kaybedebileceğini belirten uzman, su tüketimini artırmalarını, protein ve yağdan fakir bir diyet uygulamalarını önerdi. Ayrıca, 50 yaşın üzerindeki insanlara güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarıda fazla kalmamaları tavsiyesinde bulundu.

24.04.2024 19:16
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Havalar birden ısındı, uzmanından şeker hastalarına böbrek kaybı uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iç hastalıkları uzmanı doktor, sıcak havaların artmasıyla birlikte şeker hastalarına sıvı kaybının direkt böbrekleri etkiyeceğini ve böbrek yetmezliğine çok daha hızlı ilerleyebileceği uyarısında bulundu.

Sıcak havaların birden artmasıyla birlikte Memorial Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Emre Aydın, uyarılarda bulundu. Şeker hastalığının, vücutta insülin eksikliği ve insüline karşı dirençten oluşan basitçe kandaki şekerin yükseldiği bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Aydın, gizli şeker denilen ise, gizli olan bir şeyin değil, halk arasında diyabetin başlangıcına veya tıp literatüründe prediyabet denilen diyabet öncesini kapsayan, vücutta henüz bir şeker hastalığı oluşmamış, hastanın şeker hastalığı bulgularının başladığı, gitgide şeker hastalığına doğru ilerlediği durum olduğunu ifade etti.

Bundan korunabileceğini veya gizli şeker varsa bunun ilerlemesini durdurabileceğini aktaran Dr. Aydın, "Hatta tamamen ortadan kaldırabiliriz. Şeker hastalığı başlangıcı olan hastalar, özellikle diyetlerine, egzersizlerine dikkat ederlerse bu hastalığı önler, durdurur, hatta tamamen yok edebilirler. Evde margarin, iç yağ, kuyruk yağı yerine zeytinyağı kullanırsalar. veya günlük en az yarım saat yürüyüş yapsalar, obeziteye yatkın hastalar diyet yapıp kilo verirlerse ve Akdeniz tipi dediğimiz yemeklerin salatayı artırırsalar bunu durdurup önleyebilirler, hatta hastalığı tamamen ortadan kaldırabilirler" dedi.

"Yaz aylarında, şu anda hava sıcaklıkları artıyor vücudumuzda kaybettiğimizden çok daha fazla sıvı kaybediyoruz" diyen Dr. Aydın, "Hem şeker hastaları, hem de gizli şeker hastaları. Normal hastalardan daha fazla su kaybedebilir, böbrekleri normal hastalardan daha hassas olacağından bu sıvıyı yerine koymaları gerekiyor. İçtikleri su miktarlarını artırmaları lazım, ayrıca protein, yağdan fakir, daha salata ve sebze meyveden zengin bir diyet öneriyoruz. Havalar sıcak olduğu için özelikle 50 yaşın üzerindeki insanlara gündüz güneşin en tepede olduğu saatler 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda çok fazla olmamalarını öneriyoruz. Çünkü onların kaybedeceği sıvı direkt böbreklerini etkileyecektir. ve böbrek yetmezliğine çok daha hızlı ilerleyeceklerdir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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