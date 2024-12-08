Havza'da Şifa Dağıtan Fizik Tedavi Merkezi - Son Dakika
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Sağlık

Havza'da Şifa Dağıtan Fizik Tedavi Merkezi

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OMÜ Havza Fizik Tedavi Merkezi, ortopedik ve nörolojik hastalara umut veriyor, günlük 250 hastaya hizmet sağlıyor.

08.12.2024 01:33
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Fiziksel ve nörolojik hastaların umudu olan merkez şifa dağıtıyor

SAMSUN - Samsun'da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ortopedik hastalıklardan nörolojik rahatsızlıklara kadar birçok alanda şifa dağıtıyor.

2019 yılında 'kaplıcalar diyarı' Havza ilçesinde açılan OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, günlük 250 hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Uzman doktorlar ve fizyoterapistler eşliğinde teknolojik cihazlarla hastalara hizmet veriliyor.

Merkezle ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, "Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır. Uzman doktorlar, uzman fizyoterapistlerle birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmet verilmektedir. Günlük yaklaşık olarak 20 ile 25 civarı hastaya haftada 4 gün boyunca poliklinik hizmeti, haftanın 6 günü günlük yaklaşık 250 hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. Bütün ağrılı hastalıklar, kireçlenmeler, fıtıklar, bunun dışında felç vakaları, nörolojik hastalıklardan parkinson, multiple skleroz dahil olmak üzere hareket bozukluğu hastalıkları gibi pek çok konuda hizmet vermeye devam ediyoruz. Havza kaplıcalarıyla meşhurdur. Kaplıca hizmetinden de gelen hastalarımız faydalanabilmekteler. Osteoporoz ve lenfödem üzerinde sayılı merkezlerimizden bir tanesiyiz" dedi.

Tedavi merkezine gelen hastalar ise verilen hizmetinden dolayı çok mutlu olduklarını, zamanla iyileştiklerini, teknolojik imkanlar ve çalışanlar sayesinde şifa bulduklarını söylediler.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık, Yaşam, Havza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Havza'da Şifa Dağıtan Fizik Tedavi Merkezi - Son Dakika

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