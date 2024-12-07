Hayat Kurtaran Asıl Kahraman: Dr. Rıza Özgül - Son Dakika
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Sağlık

Hayat Kurtaran Asıl Kahraman: Dr. Rıza Özgül

Hayat Kurtaran Asıl Kahraman: Dr. Rıza Özgül

İzmir'de 26 yıldır 112 acil sağlık ekibinde görev yapan Dr. Rıza Özgül, hayat kurtarma tutkusuyla çalışıyor.

07.12.2024 11:49
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İzmir'de 112 acil sağlık ekibinde görev yapan 58 yaşındaki doktor Rıza Memduh Özgül, hayat kurtarmak için 26 yıldır zamana karşı yarışıyor.

Konak ilçesinde yaşayan Özgül, insanlara yardım etmeyi sevdiği için doktor oldu. Van'da 2 yıl çalıştıktan sonra İzmir'e tayini çıkan Özgül, çeşitli sağlık ocağı ve hastane acil servislerinde çalıştı.

Özgül, 1998 yılında bir arkadaşının önerisiyle İzmir 112 Acil Sağlık ekiplerinde görev yapmaya başladı.

Kentteki birçok acil sağlık istasyonunda görev yaparak hayat kurtaran Özgül, ambulanstaki görevini çok sevdi. Urla Acil Sağlık İstasyonu'nda görevini sürdüren Özgül, mesleğe yeni başlayan doktor, paramedikler ve acil tıp teknisyenleriyle deneyimlerini paylaşıyor.

"Bir hastayı kurtardığınızda aldığınız zevk bambaşka bir şey"

Doktor Rıza Memduh Özgül, AA muhabirine kendisiyle birlikte göreve başlayan birçok doktorun ya emekliye ayrıldığını ya da çalışma yerini değiştirdiğini söyledi.

Acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özgül, acil sağlık ekibinde ilk günkü heyecanla çalıştığını anlattı.

Üzücü şekilde sonuçlanan olaylarda motivasyonunun düştüğünü, öyle zamanlarda kendisinin de ayrılmayı düşündüğünü ifade eden Özgül, "12'de çalışmak benim her zaman hoşuma gitti, bu bir gerçek. Bu sisteme alışınca da kopamıyorsunuz zaten. Bu sistem 24 saat esasına dayanan bir sistem. 24 saat adrenalin yaşıyorsunuz. Yoruluyorsunuz ama aldığınız sonuçlar bazen çok güzel oluyor. Bir hastayı kurtardığınızda aldığınız zevk bambaşka bir şey." diye konuştu.

Özgül, ambulansın siren sesinin kendisi için farklı bir hissiyat yarattığını belirterek, "Hepimiz siren sesine alışıyoruz. Halkımız siren sesinin acı bir ses olduğunu söyler. Bu bizde adrenalin yaratıyor." dedi.

Her vakanın yeni bir zamanla yarış olduğunu, hastayı hastaneye ulaştırma çabası sırasında kafasındaki her şeyin silindiğini söyleyen Özgül, ailesinin emekli olmasını istediğini, ancak sağlık durumu el verdiği sürece çalışacağını kaydetti.

"Rol model oluyor"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, kent genelinde 122 Acil Sağlık İstasyonu'nda 170 ambulans ile vatandaşlara hizmet verdiklerini anlattı.

Özgül'ün yıllardır büyük bir özveriyle görevini sürdürdüğünü dile getiren Özbudak, "O mesleğe başladığı zaman paramedik ve acil tıp teknisyenleri gibi ünvanlar yoktu. Şimdi o arkadaşlarımız bayrağı devralıyor. Böyle çalışkan bir arkadaşımız onlara rol model oluyor. Çok çalışkan ve başarılı." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hayat Kurtaran Asıl Kahraman: Dr. Rıza Özgül - Son Dakika

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