Hayata bağlayan teknoloji İzmir’de yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayata bağlayan teknoloji İzmir’de yaygınlaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayata bağlayan teknoloji İzmir’de yaygınlaşıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını kentin yoğun kullanılan noktalarına yerleştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını kentin yoğun kullanılan noktalarına yerleştiriyor. İlk etapta 30 taşınabilir şok cihazı; aktarma durakları, metro ve İZBAN istasyonları, iskeleler, ana arterler ve belediye birimlerinde erişime sunulacak. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yerleştirilen 20 cihazla birlikte kentteki OED sayısı 50'ye ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durması vakalarında sağlık ekipleri ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi için taşınabilir şok cihazlarını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye başladı. Halk arasında "şok cihazı" olarak bilinen Otomatik Eksternal Defibrilatörler (OED), hastanın kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda elektriksel şok uyguluyor ve müdahaleyi yapan kişiye aşama aşama rehberlik ediyor.

Yoğunluk haritası çıkarıldı

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, cihazların yerleştirileceği noktaların belirlenmesinde geçmiş yıllardaki hastane dışı kalp durması vakalarının dikkate alındığını söyledi. Bayram, "Bu cihazlar, ani kalp durması olaylarında hastanın kalp ritmini analiz eden ve gerekiyorsa şok veren, aynı zamanda kullanırken ilk yardım yapanlara yol gösteren cihazlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ay içinde 30 cihazı kentin farklı lokasyonlarına yerleştirmiş olacağız. Bu konuda belediyemiz önemli bir çalışma yürüttü. Geçmiş yıllarda hastane dışında en fazla kalp durması vakası olan lokasyonları belirledik ve yoğunluk haritalarını çıkardık. Bu lokasyonlar içinde halkımızın kolay erişebileceği ve görünür durumdaki yerlere cihazları yerleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yerleştirilen 20 cihazın yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cihazlarıyla birlikte şehrimizde 50 cihazımız olacak" dedi.

"Sağ kalımı artıran en önemli faktörler"

Ani kalp durmalarının ölümlerin önemli nedenleri arasında yer aldığını ve vakaların önemli bir bölümünün hastane dışında gerçekleştiğini belirten Bayram, bu durumlarda sağlık ekipleri ulaşmadan önce yapılacak müdahalenin kritik olduğunu söyledi. Bayram, "Hastane dışında gelişen olaylarda ambulanslar yaklaşık 7,5 dakikada kişiye erişiyor. Bu yüzden sağlık ekipleri yetişmeden önce ilk yardımcıların hastaya müdahale etmesi önemli. Olayın erken saptanması, 112'nin erken aktivasyonu, ellerle kalp masajına hızlıca başlanması ve bu cihazın kullanılması, sağ kalımı artıran en önemli faktörler" diye konuştu.

Kullanan kişiyi adım adım yönlendiriyor

Dünyada hastane dışında meydana gelen kalp durmalarında sağ kalım oranının yüzde 8 ila 10 arasında olduğunu belirten Bayram, Türkiye'de bu oranın yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu ifade etti.

OED cihazlarının kısa bir eğitimle kullanılabildiğini ve müdahaleyi yapan kişiyi aşama aşama yönlendirdiğini söyleyen Bayram, şöyle konuştu: "Ülkemizde bu oranı yükseltmek için hep beraber çaba içinde olmalıyız. Bu cihazlar bu anlamda önemli bir adım. OED, kısa bir eğitimle rahatlıkla kullanılabiliyor ve aynı zamanda kullanan kişiyi aşamalarla yönlendiriyor. Çok iyi organize olmuş ülkelerde sağ kalım oranı yüzde 15'leri bulabiliyor. Biz de ülkemizde yüzde 4,4 olan sağ kalım oranını önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 8 ve üzerine, mümkünse yüzde 15'lere çekebilirsek tüm sağlık camiası olarak başarı sağlamış olacağız."

"Faydamız dokunursa çok mutlu oluruz"

Cihazların montajı sırasında bilgi alan İbrahim Can isimli yurttaş, uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, "Bu çalışmayı çok güzel buldum. Montaj yapılırken uzaktan gördüm ve konu ilgimi çekti. Bütün vatandaşlarımız için doğru bir uygulama. Müdahale yapılması gerektiği anda bu cihazın kullanılması gerekiyor. Herhangi bir hastaya faydamız dokunursa çok mutlu oluruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

"Can kurtarmak en önemli şey"

Kalender Güneş de uygulamanın kalabalık alanlarda önemli olduğunu belirterek, "Çalışma çok güzel. Bütün kalabalık yerlerde olması gereken bir cihaz. İzmir, sıcak bir memleket. Tansiyonu olanlar böyle bir problem yaşayabilir. Bu cihazın olması çok güzel" diye konuştu.

Münevver Yılmaz ise "Bence çok güzel bir uygulama. Kalp durmasına müdahale etmek çok önemli. Can kurtarmak en önemli şey. Çok güzel düşünülmüş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiBelediyeHastaneSağlıkİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:26:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hayata bağlayan teknoloji İzmir’de yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement