Hayrabolu Devlet Hastanesi\'ne Yeni Uzman

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emre Meriç göreve başladı.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin sağlık kadrosu yeni bir uzman doktorun katılımıyla güçlendi. Uzm. Dr. Emre Meriç'in göreve başlamasıyla birlikte Hayrabolu ve çevresinde yaşayan vatandaşların ortopedi ve travmatoloji alanındaki sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Meriç'in hasta kabulüne başladığı bildirildi.