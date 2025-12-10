Hayrat Yardım Gazze'de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Hayrat Yardım Gazze'de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor

Hayrat Yardım Gazze\'de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor
10.12.2025 14:46  Güncelleme: 14:46
Hayrat Yardım tarafından yürütülen "Gazze Cerrahi Operasyonlar Projesi", bölgede iki haftadır aralıksız sürdürülüyor. Sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü Gazze'de, ihtiyaç duyulan birçok ameliyatın yapılabilmesi için gerekli tıbbi ekipman, ilaç ve operasyon giderleri Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle dernek tarafından karşılanıyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar 3 farklı hastanede 30'dan fazla ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Orta düzeyde 19, büyük ölçekte ise 14 ameliyat yapılırken, operasyonlar; şarapnel çıkarılmasından katarakt cerrahisine, safra kesesi ve fıtık ameliyatlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ameliyatlar; Yaffa, Public Aid ve Patient Friends Benevolent Society hastanelerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bölgede kritik öneme sahip bu çalışmalar ihtiyaç sahibi hastalara umut olurken, proje kapsamında ilk etapta 50 orta ve 50 büyük ölçekli ameliyatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hayrat Yardım yetkilileri Gazze'de hayat mücadelesi veren sivillerin tedavisine katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.

