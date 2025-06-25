HealthTürkiye Mobil Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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Sağlık

HealthTürkiye Mobil Uygulaması Tanıtıldı

25.06.2025 17:14
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USHAŞ, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini tanıtmak için HealthTürkiye mobil uygulamasını başlattı.

ULUSLARARASI Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ), Türkiye'nin sağlık hizmetlerini dünya çapında tek elden, güvenilir ve kaliteli bir şekilde tanıtmayı amaçlayan HealtTürkiye platformunun mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı USHAŞ tarafından, Türkiye'nin sağlık turizminde tek resmi markası olması amacıyla, HealthTürkiye platformu hayata geçirildi. 'Sağlığın küresel yıldızı' vizyonuyla oluşturulan platform, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini dünya çapında tek elden, güvenilir ve kaliteli bir şekilde tanıtmayı amaçlıyor. USHAŞ, HealthTürkiye'nin mobil uygulamasını da hayata geçirdi. Uygulama, tüm mobil mağazalardan ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulama, kullanıcılarına konum bilgisi doğrultusunda kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarını ve turistik noktaları önerecek. Bu sayede uluslararası hastalar yalnızca tedavi süreçlerini değil; Türkiye'deki konaklama ve gezi planlarını da kolaylıkla organize edebilecek. Uygulama aynı zamanda kullanıcılarına; teklif durumu, iletişim talepleri ve güncel kampanyalar gibi konularda anlık bildirimler gönderecek.

'SİSTEMDEN VİZE KODU ÜRETİLEBİLİR'

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, uygulama hakkında DHA'ya bilgi verdi. Ünver, sağlık turizmine ilişkin yönetmelik kapsamında Türkiye'de sağlık turizmi hizmeti sunan tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, HealthTürkiye'ye entegre olmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Buradaki kurumlar bizim arkasında durduğumuz akredite olan kurumlar. Burada sadece kurumlar için bir platform değil, misafirlerimizin, hastalarımızın da kolaylıkla ulaşabileceği bir alan oluşturalım istedik. Onun için HealthTürkiye platformuna artık mobil uygulamalarla kolaylıkla ulaşılabilir" dedi.

Uygulamaya dünyanın her yerinden, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak ulaşılabileceğini ifade eden Ünver, "Bütün misafirlerimiz bu uygulamaya girerek hangi hastaneye gitmek istiyorlarsa ya da hangi doktoru tercih etmek istiyorlarsa buradan seçebilirler. Hatta aracı kurumları, nerede konaklayacaklarını transferlerin nasıl yapılacağını seçebilirler. Vize kodu almayla ilgili süreçlerde hiçbir yere ihtiyaç olmadan sistemden vize kodu üretebilirler" diye konuştu.

HealthTürkiye aplikasyonuyla, en yakın hastanenin nerede olduğunun görülebildiğini vurgulayan Ünver, "Ulaşımla alakalı hizmet alma ile ilgili bütün taleplerinizi biz buradan yönetebiliyoruz. Vize kodunun üretilmesi ile ilgili süreçlerde siz yine buradan Türkiye'ye gelme noktasında kolaylıkla vize alabilme şartını sağlıyorsunuz. Her zaman yanınızda bilgisayarınız olmayabilir, platforma bağlanamayabilirsiniz ama aplikasyonla HTS kodu üretebilirsiniz. Gittiğiniz sağlık tesisinde bu kodu vermeniz zorunlu. Biz bu kod ile sistemden hangi hastanede hangi hizmeti aldığınızı görebiliyoruz. HealthTürkiye platformu aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, Dişişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile de entegre bir program" dedi.

Ünver, hastaların doğru hizmet almaları, doğru kurumda olmalarının son derece önemli olduğunu belirtip, "Bu uygulamayla çok daha erişilebilir, çok daha hızlı temas kurulabilir. Kullanıcılar şikayetleri olması ya da memnuniyetleri olması durumunda çağrı merkezine ulaşabilirler, bilgi gönderebilirler" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Turizm, Sağlık, Vize, Son Dakika

Son Dakika Sağlık HealthTürkiye Mobil Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika

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