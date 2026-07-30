HEKİMSEN'den Hekimlik Meslek Yasası Çağrısı - Son Dakika
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HEKİMSEN'den Hekimlik Meslek Yasası Çağrısı

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HEKİMSEN, Hekimlik Meslek Yasası için şeffaflık ve katılımcılık talep etti, görüşme talepleri yanıt bulmadı.

HEKİMSEN, sağlık sistemini yakından ilgilendiren Hekimlik Meslek Yasası'nın hazırlık sürecinde, kendi hazırladıkları yasa taslağının dikkate alınması ve sürecin şeffaf yürütülmesi talebinde bulundu.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikasından (HEKİMSEN) yapılan açıklamada, akademisyen, hukukçu, farklı branşlardan hekimler ve sağlık politikaları uzmanlarının katkısıyla iki yılı aşkın bir sürede hazırlanan yasa taslağının Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde eser olarak tescillendiği hatırlatıldı.

Taslağın sadece malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) düzenlemelerini değil; özlük hakları, sağlıkta şiddet, mesleki etik ve hekimlik mesleğinin hukuki statüsünü de içeren kapsamlı bir reform önerisi olduğu vurgulandı.

"İki aydır randevu talep ettik, karşılık alamadık"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazırladığımız yasa taslağını sunmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Basri Velioğlu'ndan yaklaşık iki aydır defalarca resmi görüşme talebinde bulunduk. Ne yazık ki bugüne kadar bu taleplerimize olumlu bir dönüş yapılmamıştır. Buna rağmen, kamuoyuna yansıyan görüşmelerde Hekimlik Meslek Yasası başlığının farklı platformlarda ele alındığını görmekteyiz. Türkiye'nin sağlık sistemini ilgilendiren böylesine önemli bir reformun, bu alanda yıllarca emek vermiş ve kapsamlı bir taslak hazırlamış paydaşların katkısı alınmadan yürütülmesi; şeffaflık, katılımcılık ve fikri emeğe saygı ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bizim itirazımız hiçbir kurumun görüş bildirmesine değildir. Bizim beklentimiz; hazırlayanların dinlenmesi, bilimsel emeğin dikkate alınması ve sürecin tüm paydaşların katılımıyla yürütülmesidir."

"HEKİMSEN olarak inancımız nettir"

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu çalışma hekimlerin ortak değeridir. Hekimlik Meslek Yasası, bir masa başı çalışması değil, iki yılı aşkın süren toplantıların, çalıştayların, hukuki analizlerin ve saha tecrübelerinin ürünüdür. Bu nedenle, hazırlanış sürecine katkı sunan yüzlerce hekimin ve uzmanın fikri emeğinin korunması; yalnızca HEKİMSEN'in değil, hukuk devleti ilkesinin de gereğidir. Çağrımızdır. Başta Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve sağlık politikalarının oluşturulmasında görev alan tüm yetkilileri; hazırladığımız Hekimlik Meslek Yasası Taslağı'nı bizzat dinlemeye, değerlendirmeye ve süreci tüm paydaşların katılımıyla yürütmeye davet ediyoruz çünkü güçlü sağlık sistemi; fikri emeğe saygıyla, ortak akılla ve katılımcı yönetim anlayışıyla inşa edilir. HEKİMSEN olarak inancımız nettir: Hekimlik Meslek Yasası, kişilerin veya kurumların değil; Türk sağlık sisteminin geleceğidir."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık HEKİMSEN'den Hekimlik Meslek Yasası Çağrısı - Son Dakika

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