Hemofili A Hastası 6 Yaşındaki Umut, Sünnet Oldu

Sağlık

6 yaşındaki Umut, hayati kanamalı rahatsızlığına rağmen sünnet oldu

Konya'da hemofili A hastası 6 yaşındaki çocuğun Konya'da ilk ameliyatla hayali gerçekleşti

KONYA - Konya'da hemofili A hastası olan 6 yaşındaki Umut Mert, geçirdiği başarılı ameliyat ile sünnet oldu. Umut'a yapılan operasyon ise Konya'da ilk, Türkiye'de ise ilk sıralarda yer aldı.

Konya'da Hakan ve Neslihan Mert çiftinin çocukları 6 yaşındaki Umut'a, 6 aylıkken 5 bin canlı doğumda bir görülen Hemofili A (pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden dolayı kanın olması gerektiği gibi pıhtılaşmaması) teşhisi konuldu. Çift bir süre boyunca çocuklarının tedavisi için Ankara'ya gitti. Burada 5 yıl boyunca tedavilerine bir sonuç alamayan Mert ailesi daha sonra 1 yıl önce Konya Şehir Hastanesi'nde açılan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'ne başvurdu. Umut Mert'in burada tedavisi devam ettiği sırada aile çocuklarını sünnet yaptırmak istedi. Klinik hekimlerince yapılan çalışma sonrası Umut Mert başarılı bir ameliyat ile sünnet oldu.

"Hemofili A hayati tehdit kanamalara sebep olabilir"

Hemofili A hastalığının özellikle yeni doğan döneminde bulgu veren bir hastalık olduğuna ve hayati tehdit kanamalara sebep olabileceğine dikkat çeken Umut Mert'in ameliyatına katılan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Uzman Doktor Ayşe Şimşek, "Hemofili bebeklik döneminde genelde bulgu veren bazen yeni doğan döneminde bulgu veren bir hastalıktır ve hayati tehdit kanamalara sebep olabilir. Hastaların teşhisi hızlıca konup tedaviye çok erken başlanması önemlidir. Özellikle ağır hemofili A hastalarında proflaksi dediğimiz bebeklikten itibaren birçok zaman koruyucu tedavi alınmaktadır. Teşhisi zor bir hastalık değil, sadece akla gelmesi önemlidir. Hastanın laboratuvar bulgularında aPTZ'si uzundur, ağır hemofili A'larda faktör 8 düzeyde yüzde 1'in altındadır, orta hemofili yüzde 1 ila 5 beş arası ve yüzde 5'in üzerinde hafif hemofili şeklinde adlandırılmaktadır. Asıl problem yaşayan, hayati kanamalara sebep olabilir durumlar yaşayan A grubudur" dedi.

"Biz yeni bir uygulamayı yaptık çok şükür"

Türkiye genelinde birkaç kere yapılan operasyonun Konya'da ilkini yaptıklarını anlatan Uzman Doktor Ayşe Şimşek, "Hastanın ve ailenin güveni çok önemliydi tabii ki bu konuda. Öncesinde gerekli tetkiklerimizi yaptık, cerrahi ekibimizle görüştük. Hastanemizde de genel cerrahi kliniğinden Doçent Doktor Gürcan Şimşek yaptı ameliyatı, deneyimli bir cerrah olması gerekiyordu bu konuda. Gerekli tetkiklerini yaptık, ön hazırlıklarımızı yaptık. Her anlamda hem ilaç, hem laboratuvar, her anlamda hazırdık. Hastanın, haftanın ilk günlerinde alınması gerekir ve mümkünse ilk vaka olarak alınması gerekir ki gün içinde kanaması da takip edilsin. ve biz Konya'da bir ilki deneyecektik, Türkiye'de de birkaç tane sayılı ameliyatlar yapıldı. Biz yeni bir uygulamayı yaptık çok şükür. Tek doz ilaç uygulayarak hastayı da ertesi gün taburcu etmeyi planlayarak başladık, başarılı da olduk. Konya'da da bir ilki yaptık. Daha önce de sünnet ettiğimiz birçok hemofili hastamız oldu ama Umut Eren'de yaptığımız bir ilkti. Ameliyat sırasında ne de sonrasında hiçbir kanama sorunu yaşamadık. Tek doz faktörle yaptık bunu normalde biz hastalarımızı sünnet operasyonu yapıyoruz ama en az 1 hafta hastanede yatış ilk 3 gün yoğun faktör tedavisi, sonraki 4-5 gün ise hafif faktör tedavisi olur" şeklinde konuştu.

"Tek bir doz faktörle hastayı opere ettik"

Ameliyat olan Umut'un ailesinin ilk önce endişeli olduğunu anlatan Uzman Doktor Şimşek, "Konuyu bana açtıklarında aile endişeliydi. Ama konuştukça onlara durumu anlattıkça zaten belli bir proflaks sürecini geçirdiğimiz bir dönem vardı, karşılıklı güvenin oluşması için belli bir süre geçti aramızda. Bu güven oluştuktan sonra da ameliyatla ilgili olabilecekleri söyledim. Tek dozla yapacağız ama biz zaten bütün önlemlerimizi aldık ve hazır bekliyoruz. Hem cerrahi ekibimiz hem hemşire ekibimiz, asistan arkadaşlarımız ve ben zaten her türlü hazırlıklı ve yakın takipteydik. Yakın takip çok önemli. Hasta kanayabilirdi evet ama biz zaten hazırlıklıydık. Gerekirse ek dozlarımızı yapardık gerek kalmadı. Tek bir doz faktörle hastayı opere ettik. Ertesi gün taburcu etmeyi planlıyorduk ama öyle herkesin içi rahat olsun, gönlü huzurlu olsun, ailenin de bizim gözümüzün önünde dursun diye bir gün daha beklettik sonrasında evine gönderdik. Sonrasında görüştük yine aileyle hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Gayet de normal hayatına, kursuna, yaz okuluna başladı" diye konuştu.

Ameliyattan sonra konuşan Umut Eren ise, "Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde iyileştim. Artık bir daha sıkıntı çekmeyeceğim. Doktorumu çok seviyorum" dedi.