Herkes eğlenirken onlar yoğun bakım ünitesinde korona virüs hastalarına nefes oldu - Son Dakika

Herkes eğlenirken onlar yoğun bakım ünitesinde korona virüs hastalarına nefes oldu

Hastalarıyla yüz yüze kalıp, yakınlarıyla telefonda görüştüler

Pandeminin neferleri 2021'in son gününde de görev başında

ANTALYA - Antalya'da sağlık çalışanları 2022'ye girerken de Kovid-19 servislerinde hastaları için mücadelelerini sürdürdü. Cocid yoğun bakım ünitesindeki görevlerini yeni yılerken de aksatmayan sağlık çalışanları yakınlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ön cephedeki kahramanları sağlık çalışanları 2022'i yılını da görevleri başında karşıladı. Sağlık çalışanları, yoğun bakımlarda Kovid-19 servislerinde yıl boyunca hastaları için verdikleri mücadeleye senenin son gecesinde de devam etti. Kepez Devlet Hastanesi Kovid-19 kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılar, 2022 yılında salgının sona ermesini diledi. 2 yıldır üzerlerindeki koruyucu ekipmanlarla hastalarına şifa olmak için mücadele eden sağlık çalışanları, yeni yılı sevdiklerinden ve çocuklarından uzak bir şekilde karşıladı. 6 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan Merve İdem Çelik, 2 yaşındaki oğlu Deniz Çelik'i cep telefonuyla görüntülü aradı. Oğluyla hasret gideren Çelik, eneye birlikte olmayı temenni etti.

"Yılbaşında da nöbetteyiz"

Yoğun bakım hemşiresi Abdullah Erdem, 2021 yılının zorlu geçtiğini belirterek, "Aşılama başladıktan sonra vaka sayısı düşmeye başladı. Vatandaşlarımızdan aşı olmalarına devam etmesini istiyoruz. Ekip arkadaşlarımla 24 saat hizmet veriyoruz. Yılbaşında da nöbetlerimize devam ediyoruz. Kovidsiz yeni bir yıl diliyorum. Daha iyi bir günlerin gelmesini diliyorum" dedi.

"Yoğun bakımda görüşmeyelim"

Merve İdem Çelik, hem sağlık çalışanlarının hemde vatandaşların zor bir süreçte geçtiğini ifade ederek, "En kısa sürede pandeminin bitmesini istiyoruz. Aşı olalım, yoğun bakıma düşmeyelim. Yoğun bakımda yatan hastalarımız serçe parmaklarını oynatmaya muhtaç duruma geliyorlar. Aşımızı olalım, kurallara uyalım yoğun bakımda görüşmeyelim. İnşallah Kovid hayamızdan çıkar gider, normal yaşantımıza biran önce döneriz. Herkese sağlıklı bir yıl dilerim" diye konuştu.