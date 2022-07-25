Hindistan'da maymun çiçeği alarmı: Yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide virüs görüldü - Son Dakika
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Hindistan'da maymun çiçeği alarmı: Yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide virüs görüldü

25.07.2022 14:51
Hindistan'da maymun çiçeği alarmı: Yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide virüs görüldü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de yakın bir zamanda yurt dışı seyahat geçmişi olmayan 34 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı dörde yükseldi.

Hindistan’ın başkenti Delhi’de, yakın bir zamanda yurt dışı seyahat geçmişi olmayan 34 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Ülkede vaka sayısı dörde yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığı Delhi yönetiminden, bu kişinin temas ettiği kişileri saptamasını istedi. Merkezi hükümet ayrıca tüm eyaletlerden, vakaları yakından izlemelerini talep etti.

Hükümet hastalığın yayılmasına önlemeye yönelik tavsiyeleri içeren bir yönerge yayımladı.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, adı açıklanmayan hastanın durumunun stabil olduğunu belirterek “Durumu iyiye gidiyor. Paniğe gerek yok” dedi.

Indian Express gazetesi, bu kişinin hastalanmadan önce Himaşal Pradeş eyaletine gittiğini, sağlık ekiplerinin, hastanın virüse nasıl yakalandığını tespit etmeye çalıştığını yazdı.

Hindistan’daki ilk üç vaka Kerala eyaletinde tespit edilmişti. Bu üç kişinin de eyalete Körfez ülkelerinden geldiği belirlenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hafta sonunda maymun çiçeği virüsü için “küresel acil durum” ilan etmişti.

WHO Başkanı Dr. Tedro Adhanom Ghebreyesus şimdiye kadar 75 ülkede 16 binden fazla vaka bildirildiğini açıklamış, "Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmesi, Avrupa dışında riskin orta düzeyde olduğu yönünde. Avrupa'da ise riskin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz" demişti.

Dr. Ghebreyesus’a göre dünya genelinde hastalıktan şimdiye kadar 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nadir görülen bir virüs olan maymun çiçeği ilk olarak 1950'lerde Orta Afrika'da tespit edildi. Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Vakaların çoğu hastalığı hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor. Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor.

Virüsün daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti. Maymun çiçeğinin tedavisi yok ancak salgınlar virüsün yayılmasının önüne geçilerek kontrol edilebiliyor.

Çiçek hastalığına karşı aşılamanın maymun çiçeği hastalığını önlemede yüzde 85 etkili olduğu kanıtlanmıştı. Aşı hala bazen kullanılabiliyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Hindistan'da maymun çiçeği alarmı: Yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide virüs görüldü - Son Dakika

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