HPV Tarama Programı, Kanserle Mücadelede Başarılı Adım

Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen HPV-DNA temelli ulusal serviks (rahim ağzı) kanseri tarama programının önemli bir halk sağlığı başarısı olduğunu belirterek, "Erken tanının hayat kurtarıcı olduğu göz önünde bulundurularak tüm kadınların düzenli olarak bu taramaları yaptırmaları önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dursun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadın sağlığının toplumun gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olduğu kaydetti.

Önlenebilir kanserler nedeniyle kadınların yaşamlarını yitirmesinin yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sistemsel bir sorumluluk olduğu değerlendirmesinde bulunan Dursun, kadın kanserlerinin küresel ölçekte sağlık sistemleri üzerinde büyük yer tuttuğunu ifade etti.

Dursun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından sağlanan, dünya genelindeki kanser yüküne ilişkin kapsamlı tahminler sunan veri tabanı GLOBOCAN 2024 verilerine göre, dünya genelinde yılda yaklaşık 660 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ve yaklaşık 350 bin kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rahim ağzı kanserinin, İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonuna bağlı gelişen ve aşılama ile önlenebilen tek jinekolojik kanser olduğuna dikkati çeken Dursun, "Yılda yaklaşık 417 bin kadına rahim içi kanseri (Endometrium) tanısı konulmaktadır ve yaklaşık 97 bin kadın buna bağlı olarak yaşamını yitirmektedir. Obezite ve metabolik sendrom artışı ile görülme sıklığı yükselmektedir. Erken belirti vermesi nedeniyle zamanında başvuru ile yüksek oranda tedavi edilebilir." ifadelerini kullandı.

Dursun, dünya genelinde yaklaşık 313 bin kadına yumurtalık (Over) kanseri tanısı konulduğunu da aktararak, yaklaşık 207 bin kadının bu kansere bağlı hayatını kaybettiğini kaydetti.

?"Ulusal serviks kanseri tarama programı önemli bir halk sağlığı başarısıdır"

Prof. Dr. Dursun, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen HPV-DNA temelli ulusal serviks kanseri tarama programı önemli bir halk sağlığı başarısıdır. Erken tanının hayat kurtarıcı olduğu göz önünde bulundurularak tüm kadınların düzenli olarak bu taramaları yaptırmaları önerilmektedir." açıklamasında bulundu.

Dursun, rahim ağzı kanserinin ortadan kaldırılabilmesi için aşılama ve taramanın birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle yumurtalık kanserinin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğundan belirtilere karşı duyarlı olunması gerektiğine işaret eden Dursun, rahim ağzı kanserinin önlenebildiğini, rahim içi kanserinin erken tanı ile kontrol altına alınabildiğini ve yumurtalık kanserinin ise yüksek riskli gruplarda azaltılabildiğini bildirdi.

Dursun, HPV aşısının kanserden koruduğunun altını çizdi.